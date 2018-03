Un’area di circa cinquemila metri quadri piena di materiale inerte sottoposta a vincolo paesaggistico in quanto posta a meno di 150 metri da un torrente

ZAGARISE – I carabinieri forestale hanno sequestrato a Zagarise una cava abusiva di materiale inerte estesa su un’area di circa cinquemila metri quadri. Dagli accertamenti è emerso che per l’esercizio dell’attività era stata presentata al Comune di Zagarise una semplice segnalazione certificata di inizio attività , con un progetto per l’esecuzione di un miglioramento fondiario per finalità agrarie, mentre per l’esercizio dell’attività di cava sono necessarie autorizzazioni molto più complesse. Dai controlli e dai rilievi eseguiti è risultato che l’estrazione del materiale è avvenuta in una area con vincolo paesaggistico in quanto posta a meno di 150 metri da un torrente e in buona parte coperta anche da vegetazione forestale, oltre che soggetta a vincolo idrogeologico e classificata nel Piano per l’assetto idrogeologico quale area soggetta a rischio inondazione. Sono stati denunciati all’autorità giudiziaria il proprietario del terreno, la ditta esecutrice dei lavori, con sede legale a Marcellinara, il progettista ed il direttore dei lavori.