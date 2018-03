Macellazione clandestina, sequestrata azienda

Cattiva conservazione degli alimenti, ricettazione e pericolo causato alla salute pubblica, settemila euro di multa, nessuna autorizzazione

STILO – Controllata un’azienda zootecnica a Stilo risultata essere fuori legge. Accertare e contestare diverse infrazioni amministrative. In particolare, è stata rilevata la  mancanza di documenti relativi alle procedure di autocontrollo HACCP, l’omessa notifica all’autoritĂ competente della segnalazione certificata di inizio attivitĂ (S.C.I.A.) e l’omissione delle trascrizioni e degli aggiornamenti prescritti dalla legge del registro aziendale di carico e scarico bovini. L’ammontare delle sanzioni e pari alla somma di 7 mila euro. Si è  proceduto a denunciare all’AutoritĂ Giudiziaria la titolare dell’azienda per macellazione clandestina, cattiva conservazione degli alimenti, ricettazione e pericolo causato alla salute pubblica. La merce, consistente in carni e latticini, e il locale dove si svolgeva 1’attivitĂ di produzione degli alimenti sono stati sottoposti a sequestro preventivo.

Continuano anche in Provincia i controlli predisposti nell’ambito del Piano di azione nazionale e transnazionale Focus ‘ndrangheta, elaborato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Nei giorni appena trascorsi, personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Siderno unitamente ai Carabinieri Forestali e all’Ispettorato del Lavoro ha effettuato numerosi servizi volti ad una sempre piĂš incisiva attivitĂ di prevenzione e di monitoraggio del territorio.