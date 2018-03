Centri per l’impiego, attivo da oggi il servizio di prenotazione online

A partire da oggi, mercoledì 21 marzo 2018, per facilitare l’accesso ai servizi per l’impiego della Regione Calabria, è attivo un servizio di prenotazione online degli appuntamenti.

CATANZARO – Il servizio consentirà di evitare le code e i disagi all’interno dei Centri per l’impiego e permetterà ai cittadini di essere ricevuti nella data e ora prefissata, così da accelerare l’espletamento dell’attività e l’erogazione dei servizi. L’accesso all’agenda è attivo sul sito web www.garanziagiovani.politicheattivecalabria.it/MyPortal/ da cui è possibile accedere, dopo una facile registrazione mediante indirizzo email, al portlet della gestione appuntamenti.

Selezionando la prestazione di cui l’utente ha bisogno ed il Centro per l’impiego di riferimento, presso il quale sarà erogata, è possibile scegliere con un clic l’appuntamento da prenotare. Una volta che l’appuntamento viene prenotato, si salverà come promemoria nell’apposita sezione (appuntamenti prenotati).

In pochi passaggi ed in totale autonomia, il nuovo sistema consente agli utenti di entrare in contatto, comodamente da casa, con i Servizi per l’Impiego e di individuare ed optare per l’appuntamento più adatto alle proprie esigenze. Potrebbero verificarsi disagi nei primi giorni per l’accesso al servizio come spesso accade nella fase di transizione, ma si confida nella professionalità e nel buon senso degli operatori dei Centri per l’impiego calabresi, che dovranno gestire la fase transitoria, consapevoli che il cambiamento organizzativo è finalizzato ad assicurare un miglior servizio agli utenti. Il sistema, infatti, assicurerà una più efficiente gestione del font-office ed eliminerà definitivamente il problema, più volte rappresentato dagli utenti e dai media, delle code e delle infinite attese furi dagli uffici.