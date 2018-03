Cinque arresti per la sanguinosa faida di Mileto nel 2013

Blitz dei carabinieri nel vibonese: cinque persone sono state arrestate e oltre dieci persone sono indagate.

VIBO VALENTIA – Al centro la sanguinosa faida tra i Mesiano e i Corigliano che, nel 2013, insanguinò il vibonese: una guerra di mafia iniziata nell’estate di quell’anno con l’omicidio di Giuseppe Mesiano a cui seguĂŹ, un mese dopo l’assassinio di Angelo Antonio Corigliano. E questa mattina gli investigatori hanno fatto scattare le manette relativamente a questi e ad altri episodi criminosi.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia stanno eseguendo cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili, a vario titolo, degli omicidi del 2013. Il blitz è condotto dal Reparto Operativo dell’Arma sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro. In carcere sono finiti: Giuseppe Corigliano, 80 anni; Francesco Mesiano, 45enne; Vincenzo Corso, 45enne cognato dei Mesiano; Gaetano Elia, 51enne e Giuseppe Ventrici, 41enne; tutti di Mileto.

Per i cugini Salvatore e Pasquale Pititto, giĂ detenuti nell’ambito dell’operazione Stammer, è stata notificata una nuova ordinanza in carcere; cosĂŹ come per Rocco e Domenico Iannello, rispettivamente di 43 e 41 anni. A Corso, Elia, Iannello, Mesiano, Ventrici, Pasquale e Salvatore Pititto gli inquirenti contestano l’assassinio di Angelo Antonio Corigliano mentre a Giuseppe Corigliano, in concorso con Angelo Antonio Corigliano (ucciso il 20 agosto 2013), quello di Giuseppe Mesiano. Su Francesco Mesiano pende anche un’accusa di tentata estorsione (ai danni di un supermercato di Giuseppe Corigliano), minaccia e, insieme a Rocco Iannello, anche un incendio.

Francesco Mesiano, tra l’altro, è una delle due persone condannate per l’assassinio di Nicholas Green, il bimbo americano ucciso la sera del 29 settembre del 1994 sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria ed è tra gli arrestati dell’operazione di questa mattina.