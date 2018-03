Sanremo Young, secondo posto per il giovane calabrese Raffaele Renda

Sanremo Young chiude il sipario e il lametino Raffaele Renda, della scuderia di Cecilia Cesario, presidente di La Voce Produzione, conquista il secondo posto.

LAMEZIA TERME – Sono in molti a credere che avrebbe meritato la vittoria visto il primo posto in classifica per quasi tutte le puntate della trasmissione. Raffaele Renda, 17 anni, lametino, nella finalissima di Sanremo Young, condotto da Antonella Clerici su Rai 1 e ieri sera, eccezionalmente, con la presenza di Pippo Baudo ha chiuso il sipario con la vittoria di Elena Manuele seguita, in seconda posizione proprio dal talentuoso Raffaele Renda che per tutte le puntate ha incantato con la sua voce pubblico e giudici. Nell’arco delle 5 puntate il suo talento ha letteralmente rapito l’anima del pubblico.

Per lui un secondo posto nell’ultima puntata, nel corso della quale Raffaele ha duettato insieme a Michele Bravi ne “Il diario degli errori”, mentre la canzone scelta per lui dal fondatore del Festival, Pippo Baudo, è stata “L’immensità” di Don Backy. Nel corso della finalissima, inoltre, i giovani concorrenti si sono cimentati anche nel musical con “Everything’s alright”, “Gethsemane” e “Superstar”, tratte dal celebre “Jesus Christ Superstar” di Norman Jewison. Sul palco dell’Ariston Raffaele, tra i dodici giovanissimi emergenti nel mondo della musica, tutti di età compresa tra i 14 e i 17 anni ha dimostrato di essere un artista con una voce meravigliosa.

A Sanremo Young è approdato dopo la preparazione con la vocal coach Cecilia Cesario, presidente La Voce Produzione – scuola di musica di Cosenza, che il giovane artista frequenta ormai da diversi anni. Raffaele, originario Lamezia Terme, torna in Calabria, con un prestigioso secondo posto e con tanto sostegno da parte di tutta l’Italia ed anche la sua regione, che lo ha sempre sostenuto.

Le parole di Raffaele dopo la finale su Facebook: “Grazie mille veramente, ho il cuore che mi batte di gioia. Calcare quel palco alla mia età ed arrivare dove sono arrivato è la mia più grande vittoria. Grazie per avermi sempre sostenuto…”.

ASCOLTA alcune delle sue esibizioni

“Un emozione da poco”

“Ti sento”