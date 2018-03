Omicidio anziana, rissa davanti alla Questura: due arresti e una denuncia

E’ stata immediata la risposta della Polizia di Stato ai momenti di tensione registrati durante le operazioni di accompagnamento in carcere delle tre persone arrestate ieri nell’ambito dell’operazione denominata “Malanova”.

REGGIO CALABRIA – Il Questore della Provincia di Reggio Calabria, Raffaele Grassi, ha condannato con fermezza le intemperanze ed i comportamenti sterili tenuti ieri mattina davanti la Questura e che hanno portato all’immediata risposta della Polizia di Stato alle contestazioni di alcuni familiari degli arrestati. Le sue dichiarazioni: “Nessuno deve permettersi di toccare anche con un solo dito gli uomini dello Stato, ne tanto meno gli esponenti della stampa che esercitano il diritto di informare correttamente la collettiva”.

In particolare, nel corso delle operazioni relative al trasferimento presso la locale Casa Circondariale dei tre soggetti arrestati nell’ambito dell’operazione condotta dalla Squadra Mobile denominata “Malanova”, si sono registrate alcune contestazioni messe in atto dai familiari degli arrestati nei confronti del personale della Polizia di Stato che stava effettuando gli accompagnamenti. Al momento dell’uscita degli arrestati dalla Questura alcuni familiari hanno iniziato a lanciare oggetti, ad inveire ed a scagliarsi verso gli operatori della Polizia di Stato.

Durante le fasi concitate è stata inoltre danneggiata la telecamera di un video operatore che non ha riportato ferite. Inoltre nell’occorso tre agenti della Polizia di Stato sono stati repertati con lesioni giudicate guaribili dai 7 ai 15 giorni. Grazie ai filmati della Polizia Scientifica ed al pronto intervento del personale presente, gli agenti delle Volanti hanno tratto in arresto per resistenza, oltraggio e lesioni a Pubblico Ufficiale Fabio Berlingieri (in foto a destra) nato a Melito Porto Salvo di 22 anni, pluripregiudicato, e Diego Bevilacqua (in foto a sinistra) nato a Melito Porto Salvo 26enne anch’egli pluripregiudicato. Un terzo soggetto minorenne, B. A. di 17 anni, è stato denunciato a piede libero per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

LEGGI ANCHE