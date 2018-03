Aveva armi e un passamontagna in casa, arrestato un 38enne pregiudicato

I carabinieri lo hanno arrestato con l’accusa di detenzione illegale di armi, possesso di arma clandestina e ricettazione

REGGIO CALABRIA – I militari del nucleo radiomobile di Reggio, hanno arrestato Antonino Utano di 38 anni, pregiudicato. I militari durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla ricerca di armi nel quartiere Archi a Reggio, hanno perquisito l’abitazione del 38enne ed hanno trovato armi e un passamontagna. In particolare, all’interno del solaio della sua abitazione, nascosti all’interno di una sacca che normalmente si usa per il trasporto di canne da pesca, i Carabinieri hanno trovato due fucili da caccia rubati di cui uno nel 2011 in cittĂ ed una pistola clandestina. Utano che non ha giustificato in alcun modo il possesso delle armi, è stato dichiarato in stato d’arresto e tradotto nel carcere di Reggio Calabria-ArghillĂ a disposizione dell’AutoritĂ Giudiziaria.