La spensieratezza della domenica, la voglia di famiglia e di casa, la bellezza dei territori e la bontà dei loro prodotti per un pomeriggio di divertimento ma anche attualità , tra musica, cultura, danza e spettacolo.

CATANZARO – Parte domenica 18 marzo, dalle 13.30, una nuova produzione di RTC Telecalabria, sul canale 17 del digitale terrestre. Emanuela Marchio presenterà Benvenuti in Calabria, un nuovo format d’intrattenimento domenicale al quale parteciperanno tantissimi artisti, giovani, ballerini, musicisti, cantanti e soprattutto i territori calabresi con le loro tipicità e bellezze. Settanta sindaci sono stati invitati (sette a settimana) negli studi di RTC Telecalabria e che ogni domenica si incontreranno, parleranno, presenteranno le loro città e soprattuto si sfideranno per vincere premi rigorosamente ‘made in Calabria’.

Un patrimonio inestimabile infatti della nostra terra sono anche i suoi prodotti che saranno messi in palio.

A condurre la trasmissione sarà Emanuela Marchio, volto noto della tv locale, autrice e conduttrice televisiva simpatica, brava, bella e spumeggiante. Anche Rlb Radioattiva sarà presente ogni domenica con la speaker di Rlb Francesca Ramunno, responsabile dell’Area Eventi dell’emittente radiofonica che porterà all’interno della trasmissione la sua simpatia ed energia caratteristiche del suo programma “Mi Piace che ti piace” che va in onda ogni pomeriggio da lunedì a venerdì su Rlb.

Emanuela Marchio, proprio ai microfoni di Rlb, ha illustrato i dettagli di questa nuova trasmissione che debutterà domenica prossima alle 13.30 in diretta su RTC Telecalabria – Canale 17

Intrattenimento, varietà spettacolo musica dal vivo, ballerini professionisti, tematiche sociali, attualità . Giochi in diretta, e setttanta sindaci con le loro amministrazioni comunali. Tutto questo è “Benvenuti in Calabria”.