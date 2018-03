Ancora atti di crudeltà sugli animali, orrore a Cutro: cuccioli uccisi a bastonate

La denuncia è partita dalla pagina Facebook ScondinzoliAmo Cutro. Cuccioli uccisi e massacrati a bastonate. Le foto potrebbero urtare la sensibilità di quanti hanno rispetto per tutte le forme di vita.

CUTRO (KR) – Ancora una volta in Calabria va di scena l’orrore nei confronti degli animali mentre le istituzioni che sono competenti ad occuparsi del fenomeno del randagismo e della tutela degli animali sono completamente assenti. E così le vere ‘bestie’ agiscono indisturbate e restano impunite. Nella cittadina crotonese, definita “un maledetto paese della piu maledetta delle province calabresi, si è consumato l’ennesimo omicidio”. “Ancora una volta – si legge nel post con tanto di foto crude – una mano assassina, per gioco, noia o più verosimilmente ferocia, ha deciso di porre fine alla vita di questi cuccioli neonati. Avete capito bene, si tratta di cuccioli, che essendo dotati di cuore, polmoni, cervello, sono a tutti gli effetti degli esseri viventi, quindi possiamo definirlo omicidio! Tutto ciò è successo a Cutro, paese della provincia di Crotone, che vanta al suo ingresso un bel cartello che recita “benvenuti a Cutro, città degli scacchi”. “Ma gli scacchi sono un gioco per menti sopraffine dotate di un alto quoziente intellettivo – prosegue il post sulla pagina ScondinzoliAmo Cutro – qui invece regna la grettezza e la pochezza mentale. E non solo, questo paese vanta persino un gemellaggio con la civile Reggio Emilia, quando in realtà non c’è niente che accomuna questi due paesi così distanti”.

“Questa è la scena che le volontarie, ol cuore già lacerato per gli innumerevoli casi di abbandono, indifferenza e maltrattamento a cui vengono sottoposte tutti i giorni, hanno dovuto subire: una mamma distrutta, occhi asciutti ma colmi di dolore, che cercava di rianimare quei corpicini esamini e insanguinati, brutalmente massacrati a bastonate. Una mamma che credeva che allattandoli e baciandoli, avrebbero potuto riprendere calore. Come si può sopportare tutto questo?”.

E poi l’appello al Sindaco di Cutro: “dove sei? Quegli esserini erano tuoi, secondo la legge vigente sul randagismo. Dove sei quando mani assassine decidono di divertirsi col piu cruento dei giochi? Dove sei quando chiediamo il tuo aiuto? Sei barricato dietro la porta del tuo ufficio che rimane chiusa davanti alle richieste di intervento dei cittadini sensibili invece di dare il buon esempio prendendo provvedimenti seri per contenere il problema randagismo”.