Lite tra vicini di casa finisce a coltellate, grave un 46enne

Alla base dell’accoltellamento una lite fra due vicini di casa generata dagli schiamazzi dei bambini della vittima che stavano giocando a pallone nel pianerottolo di casa.

ROMBIOLO (VV) – Un uomo di 46 anni, Giovanni Castagna, è stato ferito ieri con due coltellate al fianco destro e allo zigomo. Secondo una prima ricostruzione, Castagna sarebbe stato affrontato da un vicino, con il quale avrebbe avuto uno screzio per motivi di vicinato. Alla base dell’accoltellamento, infatti, una lite fra i due vicini di casa generata dagli schiamazzi dei bambini della vittima che stavano giocando a pallone nel pianerottolo di casa.

L’aggressore, rintracciato dai carabinieri, ha confessato l’accoltellamento ed il movente dell’insano gesto ed e’ stato condotto in carcere a Vibo in attesa delle determinazioni della magistratura. La vittima si trova adesso ricoverata in gravi condizioni, a causa della lesione al fegato, nell’ospedale di Vibo Valentia dov’è arrivato a bordo di un’ambulanza del 118. Ancora da stabilire l’esatta dinamica del fatto.Le indagini sono condotte dai carabinieri della Stazione di Rombiolo e della Compagnia di Tropea.