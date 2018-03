Strage di ovini, auto investe un gregge sulla statale. Ferito il conducente

Ha impattato contro un gregge di pecore, mentre era alla guida della sua auto sulla Statale 280. Otto gli animali morti e il conducente del mezzo è rimasto ferito ma in maniera non grave.

CATANZARO – L’arteria è rimasta chiusa per alcune ore dopo che un’auto, ha travolto un gregge di pecore che aveva invaso la sede stradale della statale 280. Otto gli ovini uccisi nell’impatto con la vettura condotta da un  ventisettenne, M.M. che ha riportato ferite ma non è in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto nella notte, intorno alle 2.00, lungo l’arteria che collega Catanzaro a Lamezia Terme, in prossimitĂ dello svincolo per Settingiano.

Il gregge, con tutta probabilitĂ , è sfuggito da un ovile della zona ed è giunto sull’arteria invadendo la corsia in direzione Catanzaro dove stava sopraggiungendo la vettura che ha riportato seri danni. Sul posto con gli operatori del 118 ,che si sono occupati del conducente rimasto scosso per l’accaduto e portato in ospedale per ulteriori accertamenti, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro. Presenti anche uomini e mezzi dell’Anas, della Polizia stradale e i veterinari dell’Azienda sanitaria provinciale. L’arteria stradale è rimasta chiusa per alcune ore con qualche disagio per la circolazione.