Operaio cade da un’impalcatura, portato con urgenza in ospedale

Un operaio è caduto da un’impalcatura, da un’altezza di oltre 5 metri. Soccorso è stato portato in ospedale

FALERNA (CZ) – L’incidente sul lavoro è avvenuto a Falerna nei pressi dello svicolo autostradale dell’A2. L’uomo, secondo i primi accertamenti, stava lavorando per un’impresa che si occupa di impianti elettrici, quando è caduto da un’impalcatura precipitando a terra dopo un volo di oltre cinque metri. Vista la gravità della caduta, è intervenuto l’elisoccorso che ha trasportato l’operaio, R.R., di Nocera Terinese, in ospedale. Secondo i primi riscontri, l’uomo ha riportato gravi fratture ad entrambe le gambe ma non è in pericolo di vita.