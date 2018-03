Giovane madre muore in un incidente dopo aver messo in salvo i due figli

I suoi figli rimasti illesi hanno avuto la prontezza di chiamare uno zio e di allertare i soccorsi. Per la loro mamma, però, non c’è stato nulla da fare.

VIBO VALENTIA – Un incidente mortale si è verificato nella tarda serata di sabato nel Vibonese lungo la strada che da Fabrizia, nelle Serre vibonesi, conduce a Laureana di Borrello. A perdere la vita una giovane mamma, Graziella Ciancio, 35 anni. Una donna coraggiosa che ha sacrificato, secondo i primi riscontri, la sua vita per mettere in salvo i suoi due figli seduti sul sedile posteriore. La donna era alla guida della sua Fiat Panda, che per cause ancora in fase di accertamento è finita fuori strada fermandosi sul bordo di un pendio. Graziella Ciancio di Acquaro, in provincia di Vibo Valentia, pare abbia fatto in tempo a mettere in salvo i due figli seduti sul sedile posteriore, ma è stata poi travolta dalla sua stessa auto che l’ha uccisa sul colpo. I due figli sono riusciti ad allertare uno zio e sul posto sono arrivati i carabinieri e i sanitari del 118 ma per Graziella era ormai tardi.