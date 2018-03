Accolta richiesta estradizione per Rocco Morabito, arrestato in Uruguay dopo 23 anni di latitanza

Rocco Morabito, di 51 anni, è considerato un elemento di vertice della ‘ndrangheta. Arrestato nel settembre scorso in Uruguay dopo 23 anni di latitanza è stata accolta la richiesta di estradizione presentata dalla Procura di Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA – Il giudice specializzato in crimine organizzato del Paese sudamericano ha accolto la richiesta di estradizione promossa dalla Procura generale di Reggio Calabria e la consegna di Morabito poteva essere problematica in quanto la Procura uruguaiana aveva eccepito la contumacia nel processo italiano. Morabito Ă© ritenuto un elemento di vertice della omonima articolazione territoriale della ‘ndrangheta operante prevalentemente nell’arca jonica reggina e con ramificazioni in ambito nazionale ed internazionale. É indicato come latitante di massima pericolositĂ , inserito nel programma speciale di ricerca.

Irreperibile dall’ottobre del 1994 dopo essersi sottratto ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere Morabito è destinatario, peraltro, anche di un ordine di carcerazione emesso nel 2008 dalla Procura generale di Reggio Calabria perchĂ© condannato a 30 anni di reclusione associazione mafiosa e traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

L’individuazione di Morabito è scaturita dall’attivitĂ di ricerca che la polizia locale aveva avviato sulla scorta della stretta collaborazione info-investigativa intrapresa dai carabinieri del Gruppo di Locri con la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga. Le ricerche, svolte in Italia, sotto la costante direzione della Dda di Reggio Calabria, sono state progressivamente estese all’Uruguay, alla cui polizia i Carabinieri di Locri hanno fornito gli elementi utili all’identificazione. Morabito, il 3 settembre, era stato sorpreso in un noto albergo mentre era insieme alla compagna, angolana con passaporto portoghese.

Nella camera del latitante sono stati trovati falsi documenti, numerosi telefoni cellulari ed una pistola. Il latitante ha continuato a dichiarare l’identitĂ corrispondente ai documenti in suo possesso, ma la comparazione dei rilievi dattiloscopici ha consentito la sua definitiva identificazione, ponendo così fine a 23 anni di latitanza. Adesso un magistrato uruguayano ha autorizzato l’estradizione verso l’Italia di Rocco Morabito, il boss della ‘Ndragheta considerato uno dei piĂą grandi trafficanti internazionali di cocaina, arrestato nell’esclusiva localitĂ balneare di Punta del Este nel settembre scorso.