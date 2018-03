Confiscati i beni ad un esponente del clan Maio, del valore di oltre un milione

I carabinieri hanno eseguito un decreto di confisca di beni mobili, immobili e finanziari riconducibili al patrimonio di Giuseppe Panuccio, 87 anni da Taurianova, sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

TAURIANOVA (RC) – A Panuccio, ritenuto esponente di assoluto rilievo della ‘ndrangheta e, più in particolare, alla cosca Maio, operante

a Taurianova, San Martino di Taurianova e zone limitrofe, sono stati confiscati beni a lui riconducibili per un valore di un milione e 100 mila euro. Il provvedimento, emesso dalla Sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, scaturisce da attività di accertamento patrimoniale condotta dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Reggio Calabria a seguito dell’operazione “Tutto in Famiglia” del dicembre 2011.



In quella circostanza Panuccio ed altri 19 indagati furono destinatari di provvedimento di fermo di indiziato di delitto per associazione mafiosa, usura, danneggiamento e minacce. Operazione che portò alla disarticolazione della cosca Maio e costituì la prima conferma giudiziaria dell’esistenza di quella ‘ndrina a San Martino di Taurianova. Le indagini ben delinearono lo spessore criminale di Panuccio all’interno del sodalizio: ruolo indiscusso di organizzatore, promotore e capo “ndrina”, con compiti decisionali e pianificatori dell’attività illecita di tutto il sodalizio criminoso, specie nell’ambito dell’attività usuraria e di individuazione delle azioni estorsive da compiere, relazionandosi personalmente e direttamente con Michele Maio, il “capo Società ”.



Per il reato associativo, Panuccio nel novembre 2014 è stato condannato a 12 di reclusione. Condanna confermata in Appello.

La confisca, nel dettaglio, ha riguardato i seguenti beni un’impresa per coltura agrumicola sita in Taurianova, 7 terreni siti nell’agro dei comuni di Taurianova, Varapodio e Rizziconi, oltre che ad un fabbricato sito in Taurianova e svariati rapporti bancari, titoli obbligazionari, polizze assicurative riconducibili ai destinatari del provvedimento.  Il tutto, per un valore complessivo ammontante a circa 1,1 milioni di euro, sarà immesso nella disponibilità dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. L’uomo, con il medesimo provvedimento sarà sottoposto anche alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.