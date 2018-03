Aeroporto di Crotone da oggi è nuovamente possibile acquistare voli Ryanair

Da questa mattina biglietti da e per Crotone sul sito ufficiale di Ryanair



LAMEZIA TERME (CZ) – Sacal spa, con un comunicato, rende noto che “da questa mattina, i biglietti per i voli Ryanair da e per Crotone sono acquistabili sul sito www.ryanair.com. I voli, con destinazione e provenienza Milano Bergamo, avranno una frequenza giornaliera a partire dal primo giugno fino al 27 ottobre con i seguenti orari: Crotone-Milano Bergamo ore 13:45, Milano Bergamo-Crotone ore 11:35“. “Nei prossimi giorni – si aggiunge nella nota – saranno messi in vendita anche i voli con destinazione Pisa. Ulteriori aggiornamenti verranno pubblicati da Sacal sul sito web www.lameziaairport.it, www.crotoneairport.it”. “Nella circostanza – si afferma ancora nel comunicato – Sacal spa informa che, continuando a mantenere gli impegni assunti, le note problematiche connesse alla funzionalitĂ della torre dello scalo pitagorico, a seguito del tavolo tecnico svoltosi nei mesi scorsi presso il Ministero dell’Infrastrutture, sono state superate e che, pertanto, nulla dovrĂ essere corrisposto per l’efficienza della stessa”.