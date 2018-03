Falso invalido scoperto dalla Finanza, disabile al 100% svolgeva le quotidiane attività

I Finanzieri hanno accertato una truffa aggravata in danno dell’INPS perpetrata da un uomo che ha ottenuto indebitamente oltre 100 mila euro a titolo di pensione d’invaliditĂ

LOCRI (RC) – Le investigazioni, supportate da numerosi riscontri quali appostamenti e videoriprese, hanno svelato l’effettiva autonomia e l’assenza di alcun impedimento fisico dell’uomo, che era in grado di svolgere ogni normale attivita’ senza necessita’ di alcun ausilio. L’uomo avrebbe percepito indebitamente l’indennita’ riconosciutagli a seguito di visita medico-legale dalla Commissione Invalidi Civili che lo aveva ritenuto “Invalido con totale e permanente inabilita’ lavorativa (100%) e con necessita’ di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.

Nel corso delle indagini, l’invalido fasullo, e’ stato video-ripreso mentre svolgeva le normali attivita’ quotidiane, effettuava compere al mercato, trasportava bidoni colmi d’acqua e si recava, alla guida di un mezzo agricolo, sul terreno di proprieta’ dove svolgeva attivita’ di coltivazioni. L’ammontare di quanto illecitamente intascato dal falso invalido e’ stato quantificato in un totale di oltre 100 mila euro in 7 anni. Il falso disabile e’ stato denunciato per truffa aggravata ed e’ stata avanza richiesta di sequestro preventivo del profitto del reato.