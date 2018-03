Si chiudono i giochi per quanto riguarda l’esito delle Elezioni politiche 2018. A seggi chiusi e scrutinio quasi ultimato, ecco gli eletti per quanto riguarda la Calabria nei collegi uninominali. Cappotto dei 5 stelle che conquistano 9 seggi. I restanti 3 alla colazione del centrodestra

.

COSENZA – Nove Pentastellati, 3 eletti per il centrodestra e nessuno nel centrosinistra. La sonante vittoria del Movimento 5 Stelle, con la coalizione del centrodestra che è riuscita comunque a reggere soprattutto a sud della regione l’impetuosa affermazione del movimento, hanno delineato il quadro degli eletti nei collegi Uninominali che andranno ad occupare un posto alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica. A Montecitorio approdano sei rappresentanti per il Movimento 5 Stelle e due per la coalizione di Centrodestra. A Palazzo Madama, invece, sono tre i senatori eletti nei cinquestelle e uno per il centrodestra.

Eletti Senato della Repubblica

Marco Siclari (Coalizione centro destra) – Reggio Calabria – 86.440 voti (39,60%)

Gelsomina Silva Vono (Movimento 5 Stelle) –Â Catanzaro/Vibo – 82.283 voti (39,18%)

Margherita Corrado (Movimento 5 Stelle) – Corigliano/Crotone – 97.097 voti (51,30%)

Nicola Morra (Movimento 5 Stelle) – Cosenza – 12.554 voti (48,87%)

Eletti Camera dei Deputati

Elisabetta Barbuto (Movimento 5 Stelle) – Crotone – 53.983 voti (51,60%)

Federica Dieni (Movimento 5 Stelle) – Reggio Calabria – 45.997 voti (36,55%)

Massimo Misiti (Movimento 5 Stelle) –Â Paola/Castrovillari – 55.404 voti (45,66%)

Francesco Sapia (Movimento 5 Stelle) – Corigliano – 52.640 voti (50,10%)

Anna Laura Orrico (Movimento 5 Stelle) – Cosenza – 68.065 voti (51,87%)

Pino D’Ippolito (Movimento 5 Stelle) – Catanzaro – 52.756 voti (45,50%)

Wanda Ferro (Centrodestra)Â – Vibo – 41.620 voti (35,81%)

Francesco Cannizzaro (Centrodestra) – Gioia Tauro – 49.798 voti (42,37%)