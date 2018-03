Elezioni, affluenza ore 19.00: Calabria al 49,55%. A Rende lunghe code in due sezioni

I dati dell’affluenza alle ore 19,00 portano la soglia dei votanti poco sotto il 50% . Peggio di noi solo la Sicilia con il 47,06%. Operazioni a rilento e code in due sezioni di Rende¬†

.

COSENZA –¬† Il Viminale ha appena comunicato i dati definitivi relativi all’affluenza delle ore 19.00. La Calabria si conferma penultima regione italiana per numero di persone che su sono recati alle urne. I nuovi dati confermano che ad andare a votare nella nostra regione √® stato il 49,55% degli aventi diritto.¬†La provincia di Cosenza √® quella¬† dove si si √® votato di pi√Ļ con un dato poco sopra il 52%. Segue Catanzaro con il 51,06%. Reggio e Crotone le peggiori con il 45,95% e il 46,36%. A Cosenza citt√† ha votato il¬†54,42%, a Rende il¬†53,31%, a Montalto Uffugo il¬†54,00%, a Castrolibero il 63,62%.¬†In Italia il dato totale sull’affluenza alle ore 19.00 √® stato del¬†58,51%. L’Umbria al 64,86% √® la regione con il pi√Ļ alto dato.

CALABRIA affluenza ore 19.00  49,55% Città   Ore 12 Ore 19 Ore 23 CATANZARO   16,02% 51,06% РCOSENZA   16,42% 52,12% РCROTONE   14,08% 46,36% РREGGIO CALABRIA   13,29% 45,95% РVIBO VALENTIA   14,44% 50,03%  

Nuovo tagliando antifrode: voto a rilento in alcuni seggi di Rende

Una delle novit√† introdotte con la¬†nuova legge elettorale √® il cosiddetto ‚Äútagliando antifrode‚ÄĚ.¬†Ai cittadini¬†che da questa mattina si stanno recando alle urne, viene fornita una sola scheda alla volta. Le schede di Camera e Senato sono¬†dotate di un ‚Äútagliando‚Ä̬†sul quale √® riportato con un codice alfanumerico, identico a quello identificativo della scheda stessa. Il presidente del seggio ne prende nota prima di consegnarla all’elettore¬†e poi, prima che il foglio finisca nell’urna per mano dello stesso presidente e non pi√Ļ dagli elettori, rileggere il codice assicurandosi che coincida. Insomma un’operazione sicura contro i furbetti ma che sta provocando inevitabili rallentamenti nelle operazioni di voto un po’ ovunque. Problemi, in particolare, vengono segnalati in due sezioni di Rende dove sono segnalate lunghe code.