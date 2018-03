Avvocato ucciso nel 2016, identificato l’autore dell’omicidio

Francesco Pagliuso, noto penalista, venne ucciso nell’agosto 2016 nel giardino dellla sua casa.

CATANZARO – E’ stato identificato il presunto killer dell’omicidio dell’avvocato penalista ucciso a Lamezia Terme nell’agosto del 2016 freddato nel giardino della sua abitazione. Si tratterebbe di Marco Gallo, giĂ detenuto per l’omicidio Mezzatesta. Le indagini che hanno portato all’identificazione dell’assassino sono state condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo di Catanzaro, guidati dal tenente colonnello Alceo Greco, e coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia del capoluogo. Pagliuso fu ucciso con tre colpi di pistola da una persona introdottasi nel giardino della sua abitazione mentre appena rincasato dallo studio, stava scendendo dalla propria automobile.

Marco Gallo, di 32 anni si trova attualmente detenuti dopo essere stato arrestato a fine luglio scorso a Falerna per un altro omicidio, quello di Gregorio Mezzatesta, 54 anni, dipendente delle Ferrovie della Calabria freddato in pieno giorno lo scorso 24 giugno all’interno della sua automobile a Catanzaro. Ma Gallo ha sulle spalle anche altri delitti come quello del fruttivendolo Francesco Berlingieri, 57 anni di etnia rom ed il ferimento del nipote Pio Paolo Berlingieri, avvenuti a Lamezia Terme il 19 gennaio dello scorso anno.

Per quanto concerne l’omicidio del penalista di 43 anni, freddato la sera del 9 agosto 2016 da due colpi di pistola, alla testa e al collo, ed ucciso mentre stava uscendo dalla sua auto nel giardino della propria casa in via Marconi, l’assassino lo aveva atteso nel cortile di casa nel quale si era introdotto tagliando la rete di recinzione. Il sospetto degli investigatori Ă© che Gallo, ufficialmente titolare di una societĂ di consulenze, sia stato in realtĂ un killer a pagamento, al servizio di alcune cosche della ‘ndrangheta per l’esecuzione di omicidi.