All’ex presidente Nisticò conferita onorificenza al Merito della Repubblica Italiana

“Per il contributo dato all’avanzamento economico, intellettuale, culturale e sociale dell’intero Paese”

ROMA – C’è l’ex presidente della Regione Calabri, Giuseppe Nisticò fra i destinatari delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana consegnate lo scorso 27 febbraio, nella sala degli Arazzi di Palazzo Chigi dalla sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi a 12 cittadini italiani che, come lei stessa ha detto, “si sono distinti nell’arco della loro vita con l’impegno personale e l’attivitĂ svolta, per il contributo dato all’avanzamento economico, intellettuale, culturale e sociale dell’intero Paese.” Fra questi hanno ricevuto l’alta onorificenza di Cavaliere di Gran Croce del Presidente della Repubblica il Maestro Ennio Morricone, Brunello Cucinelli, Luciano Violante e Livia Turco. Inoltre la stessa alta onorificenza è stata conferita a Franco Massi, Giuseppe Nisticò e Giuseppe Tartaglione.

Le motivazioni alla base del conferimento dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce all’ex Presidente della Regione Calabria così recitano: “PersonalitĂ di alto valore accademico, il Prof. Nisticò è uno scienziato di fama internazionale ed un esponente di rilievo del mondo universitario ed istituzionale. Accanto all’impegno scientifico, negli anni ha ricoperto l’incarico di Sottosegretario alla SanitĂ , di Presidente della Regione Calabria e di europarlamentare. Direttore Generale della Fondazione EBRI-Rita Levi-Montalcini, è autore di oltre 350 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali e di 35 volumi nel campo della Farmacologia e delle Neuroscienze. E’ stato promotore della realizzazione della FacoltĂ di Farmacia dell’UniversitĂ di Catanzaro, del Policlinico Universitario di Germaneto, Catanzaro, della FacoltĂ di Farmacia in lingua inglese dell’UniversitĂ di Roma Tor Vergata e del ” Rita Levi Montalcini Institute presso l’Universita’ di Roma Sapienza. Ha servito, inoltre, il nostro Paese come membro del Comitato scientifico dell’EMA (European Medicine Agency) in rappresentanza del nostro governo(2004-2010) e come membro del Consiglio di Amministrazione dell’EMA (2007-2013) in rappresentanza del Parlamento Europeo. Ha collaborato – si legge ancora – con numerosi premi Nobel fra cui Rita Levi-Montalcini, Renato Dulbecco, Sir John Vane, Sir John Eccles ed è stato insignito di numerosi riconoscimenti a livello internazionale”.