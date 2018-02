Confiscati beni a due imprenditori crotonesi legati al clan Grande Aracri

I provvedimenti sono stati emessi dai Tribunali di Catanzaro e Crotone ed eseguiti dalla Dia di Catanzaro

CATANZARO – É in corso un’operazione della Dia di Catanzaro per l’esecuzione di due provvedimenti di sequestro e confisca di beni, per un valore di 15 milioni di euro, emessi rispettivamente, dai Tribunali di Catanzaro e di Crotone nei confronti di due imprenditori crotonesi. I provvedimenti nei confronti dei due imprenditori attivi l’uno nel campo della lavorazione del legname e l’altro nel settore turistico-alberghiero, traggono origine da complesse indagini condotte dalla Dia e si basano sugli esiti di accertamenti di natura patrimoniale riguardanti un arco temporale di circa venti anni. I due imprenditori inoltre, sono ritenuti entrambi contigui alla cosca “Grande Aracri” della ‘ndrangheta.