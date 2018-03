Preti gay, il dossier si allarga: l’appuntamento in hotel di un sacerdote calabrese

Ad una settimana dalla nostra esclusiva¬†con la pubblicazione delle chat ‘bollenti’ di preti che operano nella Diocesi di Cosenza-Bisignano, la Chiesa cosentina¬†non ha inteso finora esprimersi.¬† Intanto il dossier di Mangiacapra arriva in Vaticano e spuntano¬†chat segrete di altri¬†sacerdoti calabresi¬†

COSENZA –¬†I preti gay non creano imbarazzo alla Chiesa cosentina e pi√Ļ in generale a quella calabrese. Il dossier scabroso finito su tutti i giornali nazionali e, per la parte del nostro territorio, anche sul nostro quotidiano che ha pubblicato per primo le chat dei preti del cosentino, non sembra aver scandalizzato minimamente i vertici della Diocesi e sull’argomento vige un ‘religioso’ silenzio proprio mentre il dossier di Francesco Mangiacapra arriva in Vaticano e da l√¨ sar√† smistato alle varie¬†Curie¬†interessate.¬†

Ma torniamo al caso dei¬†due sacerdoti operanti nelle parrocchie dell’hinterland cosentino, che hanno rapporti con altri uomini, si intrattengono in chat nelle quali si masturbano e parlano anche di incontri “prima di un funerale” o nei momenti liberi dalla loro ‘attivit√†’ religiosa.

Chat che noi della redazione, abbiamo avuto serie difficolt√† a visionare.¬†A Napoli il Cardinale Crescenzio Sepe, quando si √® trovato il dossier davanti si √® detto indignato e preoccupato dichiarando: “quei pochi che hanno tradito la propria missione potrebbero sporcare l’immagine della Chiesa“. La Diocesi di Cosenza Bisignano, il vescovo Nol√® e nessun altro, ha voluto rispondere in merito ai nostri articoli.¬†Ma qui da noi, una presa di posizione non c’√® stata. E non importa se il prete ha “solo 5 minuti perch√©¬†poi deve andare a celebrare un funerale”¬†o se i sacerdoti omosessuali si danno appuntamento nelle discoteche gay in Calabria per ubriacarsi e fare sesso con altri avventori totalmente sconosciuti.¬†E allora abbiamo pensato di tornare sull’argomento con l’obiettivo ancora una volta, di¬†far emergere la ‘doppia morale’ di alcuni preti evidentemente molto poco coerenti con la loro vocazione.

Intanto la Diocesi di Cosenza ha istituito un centro d’ascolto prevede la presenza di “Religiosi e Religiose” che raccoglieranno tutti giorni dalle 9.30 alle 12.00 le segnalazioni” che per√≤ dovranno essere “firmate o personalmente testimoniate e le consegneranno all‚ÄôArcivescovo per gli opportuni provvedimenti, canonici o disciplinari. Non saranno accolte n√© prese in considerazione segnalazioni o lettere anonime, la cui identit√† non √® individuabile o di dubbia provenienza”. “Se questo pu√≤ servire, che ben venga – ha dichiarato Mangiacapra ai microfoni di Pomeriggio 5 – perch√® questa non √® una caccia alle streghe ma vuole essere un modo per distinguere le mele marce della Chiesa da quelle buone”.

La chat-appuntamento di don “A”

Una chat molto chiara quella che riguarda don “A”, sacerdote della zona del lametino, in trasferta dalla Calabria per un convegno di natura religiosa che, approfittando della camera in un hotel, invita sulla chat di Facebook un ragazzo, che chiameremo¬†“B”¬†nella sua stanza,¬†per fare sesso con lui. L’orario di libert√† del sacerdote √® dalle 14 alle 16, quello del riposo, ma certamente non della preghiera…

Don “A” fornisce chiaramente, in una ‘calda’ conversazione con un ragazzo omosessuale che abita non lontano, tutte le indicazioni per incontrarsi e trascorrere un p√≤ di tempo ‘insieme’.

L’appuntamento… “ti lascio la porta aperta”

Don A: Ma stai vicino a ******?

B: perchè?

Don A: Sono a ****** in un hotel fino a luned√¨ per un convegno…

B: E sco**?

Don A: Tu se venivi… Si pu√≤ organizzare con gli orari

B: Hai voglia di me?

Don A: Si

B: Lo vuoi nel cu*****?

Don A: Si… tutto… lascio la porta aperta

B: Mmmm cos√¨ appena entro ti sc***… Dai organizzo, per√≤ io sono riservato e non voglio fare viaggi a vuoto

Don A: Pure io, no infatti. Basta decidere l’orario; tipo per le 14.00

B: Tu sai già quando sei libero?

Don A: Credo subito dopo pranzo

B: Fino a che ora?

Don A: fino alle 16

B: Ti aggiorno

Don A: Ok… ti vorrei … mi baci? Sar√≤ sul letto nudo per te..Ho gi√† voglia

B: Mi puoi ospitare in camera?

Don A: Certo, non fermano gi√Ļ, puoi salire direttamente. Hotel….

B: Non è che diamo sospetti poi?

Don A: Basta che quanto entro vai all’ascensore e sali direttamente da me.. Quando sono l√† ti dico il numero della stanza…

B: ok

Don A: Già ti immagino

B: Lo prendi il c**** in bocca?

Don A: Si, quello che vuoi tu… tu lo vuoi pure?

B: Io gioia ti metto a pe****… tu?

Don A: Ti entro pure

Il giorno dell’appuntamento: “…e tu che fai appena entri?”

B: B: ¬†Sono sull’autobus… ¬†Sono sull’autobus…

Don A: Quanto ci metti?

B: ¬†partito con un po’ di ritardo ma non c’√® traffico, nessuno √® uscito di casa secondo me. Io credo che per le 14 arrivo ma dimmi tu quando sei libero, non ti voglio creare problemi posso aspettare che ti liberi

Don A: Hihihi a che ora arrivi?√Ļ

B: ¬†¬†Credo 13:45…ti aggiorno dopo

Don A: Ok va bene

B:   tu avvisami quando sei libero

Don A: Ok si

B:  Ti ho portato il latte caldo

Don A: Grazie amore

B:   hai sete?

Don A: Si

B: ¬†Non vedo l’ora di aprire la porta e trovarti a pec***…

Don A:  Si amore e tu che fai come entri?

B:   eheh a me piace essere autoritario

Don A: Ok

B: ¬†Senza offesa ovviamente, √® un gioco… per√≤ mi piace che ubbidisci, che ti fai trovare come una cagnetta ai miei ordini…poi ti d√≤ l’osso

Don A: Ok quindi come mi faccio trovare

B: ¬†¬†Nudo e a pec***…

Don A: Ok

B:   con il cu**** rivolto verso la porta, la porta socchiusa e il tuo padrone che entra e tu devi ubbidire

Don A: Ok va bene

B: ¬† Ci divertiamo…. per√≤ mi raccomando massima privacy

Don A: Certo

B:   Mica mi fermano alla reception?!

Don A: No tu entra in modo vago

B: se mi fermano dico un nome falso tanto ahah… io entro diretto e ti scrivo quando sto in ascensore

Don A: Ok

B: ¬†E¬†tu ti fai trovare pronto per l’uso

Don A: Si…. l’ascensore √® subito a destra

B:   Ok. Mica ci sono altri preti in giro?

Don A: A quell’ora non credo

B: ¬† vabb√® ma tanto √® un albergo sai quanta gente c’√®… sul piano ci sono altri preti?

Don A: No

B: ¬† perfetto dai… ora stacco che ho pochi mb e mi va lenta la connessione a dopo

Don A: Cmq quando entri x tenere aperta la porta devo lasciare la mandata. Quindi quando entri togli la mandata e poi chiudi

B:  ok perfetto.

Non sappiamo se l’incontro tra i due sia poi andato a buon fine, ma sappiamo per√≤, con certezza, che mentre al piano di sotto di un hotel si svolgeva un convegno di “natura religiosa”, finanziato probabilmente con i soldi dell’8xMille, in una delle camere da letto dell’alberto,¬† un sacerdote calabrese si preparava ad un incontro… molto bollente.¬†

