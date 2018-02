Rapinano un centro scommesse e scappano con l’auto del titolare

Una rapina a mano armata compiuta ai danni di un centro scommesse che ha fruttato ai malviventi un bottino da diecimila euro

VIBO VALENTIA – E’ quanto accaduto ieri sera, poco prima dell’orario di chiusura dell’attività , un centro scommesse Snai a Vena di Ionadi, alle porte di Vibo Valentia. Tre i malviventi, che armati e con il volto travisato, hanno fatto irruzione nel locale facendosi consegnare denaro per quasi diecimila euro. Per allontanarsi e scappare i tre rapinatori hanno rubato l’auto del proprietario del centro scommesse che e’ stata ritrovata dopo qualche ora completamente bruciata fra Parghelia e Tropea. La polizia che ha avviato le indagini sta visionando in queste ore le immagini degli impianti di videosorveglianza che hanno ripreso i rapinatori e sono scattati controlli su tutto il territorio per identificare i rapinatori.