Treni, Musmanno rassicura: “Nessuna cancellazione da Reggio Calabria a Sapri”

Un’anomalia ha determinato un mancato aggiornamento dei sistemi di vendita. A partire da domani i treni 3692 e 3694 saranno nuovamente visibiliÂ

REGGIO CALABRIA – “I treni regionali n. 3692 delle 16,22 e n. 3694 delle 17,15 da Reggio Calabria Centrale verso Sapri non subiranno alcuna cancellazione e continueranno ad essere effettuati senza soluzione di continuità ”. E’ quanto afferma, in una nota, l’assessore regionale l’assessore regionale alle Infrastrutture, Roberto Musmanno, a seguito di una comunicazione trasmessa da Trenitalia. “Un’anomalia – prosegue – nei giorni scorsi ha determinato un mancato aggiornamento dei sistemi di vendita, con conseguente non visibilitĂ sugli stessi dei treni 3692 e 3694 dal 1^ marzo. Trenitalia è giĂ intervenuta su tale criticitĂ , sanandola. Pertanto – conclude l’assessore Musmanno – a partire da domani, mercoledì 21 febbraio, i treni 3692 e 3694 saranno visibili sui sistemi di vendita regolarmente”.