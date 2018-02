Liceo allagato, l’acqua raggiunge mezzo metro d’altezza (VIDEO)

Vigili del Fuoco al lavoro da ore. Distrutti numerosi libri e computer

CATANZARO – Scuola sommersa dall’acqua a Catanzaro. Le squadre dei Vigili del Fuoco da stamattina alle 7.10 sono impegnate per un allagamento avvenuto presso la sede del Liceo Classico “Galluppi” di Catanzaro. A causa della rottura di una tubazione, oltre 300 metri quadri di locali adibiti a Biblioteca ed Auditorium sono stati completamente invasi dall’acqua. In una stanza situato nel seminterrato l’acqua ha raggiunto circa un metro di altezza. Ingenti i danni alla mobilia ed alla pavimentazione in parquet, numerosi i libri andati distrutti nonchĂ© computer ed altro materiale presente all’interno della struttura. Attualmente l’intervento dei vigili del fuoco è dedicato al ripristino dello stato dei luoghi con utilizzo di motopompe e pompe sommerse di aspirazione nonchè al recupero di beni e di testi antichi. Sul posto a seguire le operazioni di intervento anche personale tecnico dell’Amministrazione Provinciale.