Area inquinata posta sotto sequestro, denunciato un artigiano

L’area inquinata è stata sequestrata dai carabinieri al termine di un controllo a un’attivitĂ artigianale di riparazione elettrodomestici e apparecchiature elettroniche.

VIBO VALENTIA – I carabinieri di Spilinga e del Nucleo operativo ecologico di Reggio Calabria, hanno accertato come, diverse aree di terreno erano state utilizzate come deposito incontrollato sul suolo di rifiuti, a causa della presenza di componenti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti sostanze pericolose; riscontrata la mancanza di documentazione sulle operazioni di gestione dei rifiuti. Il titolare della ditta,un’ attivitĂ artigianale di riparazione elettrodomestici e apparecchiature elettroniche, un uomo di 64 anni, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per gestione illecita e deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.