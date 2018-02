Colpi di kalashnikov contro i mezzi di un’impresa di telecomunicazione

Persone non identificate hanno sparato alcune raffiche di kalashnikov contro alcuni mezzi di un’azienda del settore telecomunicazione

MILETO (VV) – L’azione intimidatoria è avvenuta a Paravati di Mileto, nel vibonese, e nel mirino è finita ancora una volta la Satel, azienda del settore telecomunicazione che sta realizzando lavori per conto della Telecom. I mezzi danneggiati erano parcheggiati all’interno del deposito della ditta. GiĂ in passato la società è stata oggetto di danneggiamenti: nell’aprile del 2016 quattro colpi di fucile venero esplosi all’indirizzo di due furgoni parcheggiati all’interno del cortile di uno stabile. L’ultimo episodio in ordine di tempo era avvenuto la notte di Natale del 2017 quando il portone della sede della ditta era stato danneggiato da un incendio doloso. Le indagini sono state avviate dai carabinieri.