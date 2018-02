Nuovo presunto caso di malasanità, neonato muore dopo il parto

Sul caso la Procura ha aperto un’inchiesta al fine di chiarire l’esatta dinamica dei fatti



REGGIO CALABRIA – Un neonato è deceduto stamani subito dopo il parto nella divisione di ginecologia degli “Ospedali Riuniti” di Reggio Calabria. Secondo quanto appreso, sono stati i parenti della puerpera a denunciare il caso alla Polizia di Stato che è intervenuta per i primi rilievi del caso. La procura di Reggio Calabria ha giĂ avviato un’inchiesta coordinata dal procuratore facente funzioni Gaetano Paci e dal pm Marco Lojodice. I magistrati hanno disposto il sequestro della cartella clinica e l’autopsia sul neonato che sarĂ eseguita domani. Il reparto di Ostetricia e Ginecologia dei “Riuniti”, nel recente passato era finito in una indagine della Procura distrettuale antimafia nell’ambito dell’inchiesta ‘Malasanitas’ per una serie di episodi di illegalitĂ e di falsificazioni di documenti prodotti da alcuni operatori del reparto, per camuffare le responsabilitĂ a seguito di alcuni decessi e di lesioni gravissime a carico di neonati e partorienti.