Incidente stradale sull’A2, auto ridotta in brandelli

Coinvolta una macchina finita in testacoda contro il guardrail. Sul posto polstrada, 118 e gli operatori Anas. I feriti sono stati trasportati in ospedale



VIBO VALENTIA – E’ di qualche ora fa il brutto incidente accaduto sulla carreggiata sud A2, cinque chilometri dopo lo svincolo autostradale di Pizzo Calabro e a cinque chilometri dall’uscita per il comune di Sant’Onofrio a Vibo Valentia. Dalle prime informazioni sembra sia coinvolta solo una vettura di colore rosso. Probabilmente l’automobilista per cause in corso di accertamento avrà perso il controllo della vettura che, dopo una serie di testacoda e svariati cappottamenti, avrà terminato la sua corsa contro il guardrail perdendo varie parti della carrozzeria. Non sappiamo quante persone erano presenti all’interno della vettura al momento dell’incidente. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno attivato i soccorsi e i trasferimenti nell’ospedale più vicino. Gli operatori anas hanno regolato il traffico, rallentato con code di circa due chilometri. A rilevare l’incidente la polizia stradale