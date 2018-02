Tirocini Uffici Giudiziari, arrivano i primi pagamenti. A breve anche quelli dei tirocinanti del Miur

Dalle prossime mensilità i lavoratori potranno usufruire delle rispettive spettanze con bonifico attraverso le coordinate bancarie che hanno indicato

CATANZARO – Il Dipartimento regionale Lavoro interviene nel merito delle procedure per i pagamenti ai tirocinanti della giustizia e ribadisce che la piattaforma telematica è stata correttamente installata ad Azienda Calabria Lavoro. Le credenziali per l’accesso sono state comunicate a tutti i tutor dei diversi uffici giudiziari della regione che dovranno seguire la procedura indicata per la rendicontazione. Pertanto, dalle prossime mensilità i lavoratori potranno usufruire delle rispettive spettanze con bonifico attraverso le coordinate bancarie che hanno indicato. Il metodo della piattaforma e della ricognizione online garantirà puntualità e trasparenza nei pagamenti e nelle procedure amministrative. Inoltre, a breve saranno anche attivati tutti i pagamenti dei tirocinanti del Miur.