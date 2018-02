Latitante catturato in Germania, è accusato di tentata estorsione in concorso

E’ stato arrestato qualche giorno fa a Monaco di Baviera, in Germania, ma la notizia è stata diffusa solo questa mattina

REGGIO CALABRIA – Il personale della Compagnia Carabinieri di Palmi e della Direzione delle Investigazioni Criminali della Polizia Tedesca, in collaborazione con il Servizio per la cooperazione internazionale – S.i.Re.n.e. ed i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, ha localizzato e tratto in arresto Vincenzo Militano di 31 anni, ritenuto vicino alla locale cosca di ‘ndrangheta Gallico.

Militano era ricercato dall’ottobre scorso dopo essersi sottratto ad un provvedimento di ordinanza di custodia cautelare seguito alle risultanze d’indagine per il reato di tentata estorsione in concorso. L’identificazione, l’individuazione e la successiva cattura giungono all’esito di un’intensa attività info-investigativa iniziata nel mese di ottobre 2017 dai militari della Compagnia di Palmi, nel corso della quale è stato possibile accertare che i familiari di Militano fossero in procinto di lasciare il territorio italiano per andare a trovare il ricercato in Germania.

Da qui il contestuale servizio di pedinamento dei familiari da parte dei militari di Palmi, in costante raccordo info-operativo con la Direzione delle Investigazioni Criminali della Polizia Tedesca, che, nella giornata di venerdì, ha permesso di localizzarlo e catturarlo nei pressi dell’aeroporto di Monaco di Baviera. Militano al termine delle formalità di rito, è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria tedesca, che ha convalidato l’arresto nelle more dell’avvio delle procedure di estradizione dell’arrestato in Italia.