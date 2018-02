Due arresti per detenzione abusiva di armi clandestine

Gli arresti, eseguiti in due distinti interventi, sono scaturiti dai servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto della diffusione di armi illecitamente detenute.

PALMI (RC) – I militari della stazione di Palmi hanno sottoposto a controllo Fabio Hanoman (in foto a sinistra), pluripregiudicato di 37 anni, all’interno della sua abitazione. L’uomo, alla vista dei militari, ha lanciato dal balconcino di casa un oggetto, tentando poi la fuga calandosi da una scaletta esterna a pioli. I Carabinieri però si sono accorti del maldestro tentativo e sono riusciti a bloccarlo e a recuperare l’involucro, che conteneva una pistola calibro 9 perfettamente funzionante e ben lubrificata, con 90 colpi dello stesso calibro. Hanoman non ha dato alcuna spiegazione circa la provenienza dell’arma.

Nel corso di un pattugliamento, invece, i carabinieri di Seminara invece, insieme a quelli dello Squadrone Cacciatori Calabria, hanno rinvenuto, in un casolare riconducibile a Fabio Giuseppe Gioffrè (in foto a destra) pluripregiudicato di 38 anni, sette fucili di cui due con matricola abrasa e uno alterato mediante il taglio del calcio e della canna, effettuato al fine di aumentare la potenzialità offensiva dell’arma e facilitarne l’occultamento. Le armi, provento di furti commessi nel Nord Italia, erano state abilmente occultate sotto le reti per la raccolta delle olive, al fine di renderne difficile il ritrovamento. Le armi, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono state sequestrate per essere successivamente sottoposte ad approfondite analisi tecniche mentre i due arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati associati presso il carcere di Reggio Calabria Arghillà, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.