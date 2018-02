Rissa tra extracomunitari, in tre finiscono in ospedale

La lite è scoppiata tra due cittadini bengalesi e un nigeriano. Le ferite sarebbero state provocate da vetri di una bottiglia rotta

VIBO VALENTIA – Due cittadini bengalesi di 27 anni e un nigeriano di 20 sono stati denunciati dai Carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno per una rissa avvenuta a Dasà, nell’area delle Pre-Serre vibonesi. La lite scoppiata tra i tre cittadini extracomunitari, per motivi in corso di accertamento, sarebbe poi trascesa in un violenta zuffa.

Bloccati dai militari dell’Arma, subito intervenuti a seguito di alcune segnalazioni giunte al 112, i due bengalesi e il giovane africano, che presentavano delle ferite non gravi agli arti, provocate probabilmente dai vetri di una bottiglia rotta, sono stati soccorsi, identificati e affidati al personale del servizio 118 per le cure del caso