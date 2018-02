Sequestrato mini impianto eolico abusivo, quattro denunce

Un mini impianto eolico abusivo è stato sequestrato dai carabinieri forestali e al contempo, sono state denunciate quattro persone.

MONTEPAONE (CZ) – Era stato realizzato abusivamente il mini impianto eolico sequestrato stamattina a San Vito allo Ionio nel territorio di Montepaone, in localita’ Campicello, nel catanzarese. Il sequestro ha portato anche alla denuncia di quattro persone ed ha interessato quattro torri ed un plinto che erano stati installati in un’area soggetta a vincolo idrogeologico. L’impianto era stato realizzato anche senza la preventiva acquisizione, oltre del nullaosta idrogeologico, anche dei titoli edilizi.

Dopo le attivita’ di verifica e di indagine, e’ emerso che i lavori sono stati eseguiti nella zona vincolata idrogeologicamente, anche in presenza di espressa comunicazione di irricevibilita’ e improcedibilita’, o di avvenuta decadenza di un precedente titolo edilizio. Le torri sono state realizzate, tutte a poca distanza una dall’altra, nel terreno di un privato di San Vito allo Jonio, da parte di tre distinte societa’ che operano nel settore, di cui una con sede legale a Modena e due a Vibo Valentia, eludendo anche le limitazioni previste per la procedura semplificata per gli impianti minieolico.

