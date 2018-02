Protesta aeroporto Crotone, ultimatum dei sindaci: “Entro il 24 devono riprendere i voli”

Sit-in di 300 persone davanti la sede della Sacal a Lamezia Terme, società di gestione degli aeroporti calabresi

LAMEZIA TERME (CZ) – Circa 300 persone stanno attuando una protesta a Lamezia Terme davanti la sede della Sacal, la società di gestione degli aeroporti calabresi, per la mancata riapertura dello scalo di Crotone. Promotore della protesta il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, con l’adesione di altri primi cittadini, parlamentari e consiglieri regionali. Nutrita la presenza anche di studenti delle scuole di Crotone, insieme ai rappresentanti dei comitati e delle associazioni che si battono per la riapertura dello scalo. “Siamo qui – ha detto Pugliese – per chiedere che Sacal faccia il lavoro per il quale ha ottenuto la gestione dell’aeroporto di Crotone, ovvero riaprirlo senza se e senza ma. Questa è solo una delle prime azioni che mettiamo in campo e non ci fermeremo fino a quando non rivedremo gli aerei sulla pista dell’aeroporto Sant’Anna”. Quindici giorni di tempo: è il termine dato alla Sacal dai sindaci che hanno partecipato alla manifestazione. I primi cittadini hanno incontrato il direttore di Sacal, Farabbi, e dopo una discussione che ha avuto anche toni accesi si è deciso di contattare telefonicamente anche il Presidente della Regione, Mario Oliverio.

C’è stato anche un contratto telefonico con il presidente della Sacal, Arturo De Felice, che era in viaggio per per Reggio Calabria. Oliverio ha annunciato una riunione per il 13 febbraio nella sede della Regione proprio con De Felice. I sindaci hanno deciso, insieme a Sacal, di attivare un tavolo tecnico permanente per la durata di 15 giorni al fine di permettere alla società che gestisce l’aeroporto di Crotone di completare l’iter di verifica per i contratti con tre compagnie low cost. I responsabili della Sacal non hanno inteso, comunque, rivelare i nomi delle compagnie, suscitando la contrarietà dei manifestanti e dei sindaci che dopo il fallimento dei contatti con la “Flyservus” chiedono certezze. “Abbiamo preso uno schiaffo già a gennaio – ha detto il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese – e non siamo disposti a subirne altri. Questo è un ultimatum a Sacal. Entro il 24 vogliamo avere la certezza che riprenderanno i voli da Crotone. Altrimenti la nostra protesta sarà molto più dura”.

Fonte foto Ansa