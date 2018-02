La Regione finalmente investe sulla depurazione, con 194 milioni di euro

Oggi Oliverio e Musmanno spiegheranno nel dettaglio alla stampa gli interventi approvati ieri nella seduta della Giunta Regionale che ha approvato due provvedimenti di importanza strategica per il sistema della depurazione.

CATANZARO – Le risorse per la sua copertura sono assicurate congiuntamente dal Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria e dal POR Calabria 2014/2020. Un programma di 138 interventi per un costo complessivo di oltre 194 milioni di euro. Gli interventi previsti risolvono le problematiche che, nel 2014, hanno portato la Commissione Europea ad attivare procedure di infrazione per il mancato adempimento delle direttive sul trattamento delle acque reflue urbane. Sono inclusi tutti i 108 agglomerati in procedura di infrazione presenti sul territorio calabrese (che non sono stati gia’ finanziati con altri provvedimenti), piu’ i 30 agglomerati che, a seguito dei controlli effettuati dalla Commissione Europea, sono risultati in potenziale procedura di infrazione, per come comunicato dal Ministero dell’Ambiente nello scorso mese di Novembre 2017.

Il Programma e’ stato predisposto dalla Regione mediante un lavoro di censimento delle infrastrutture esistenti e del loro stato, finanziato con risorse proprie, che ha consentito di determinare con precisione le risorse realmente necessarie per ciascun agglomerato.

Con il secondo provvedimento si prende atto delle ulteriori criticita’ esistenti nel comparto fognario e depurativo e si approva il Programma degli interventi risolutivo delle problematiche sottese. Si tratta di interventi su 128 agglomerati per un costo totale di quasi 65 milioni di euro. Nella consapevolezza del fatto che le problematiche nel comparto della depurazione non si esauriscono in quei casi conclamati che la Commissione Europea ha gia’ rilevato e sanzionato, la Giunta ha deciso di adottare, per la prima volta in questa Regione, un provvedimento di anticipazione e prevenzione, individuando le criticita’ rimanenti e pianificando la loro risoluzione in modo organico e ragionato. Per questi interventi la Regione si sta impegnando a definire una copertura finanziaria, per il momento disponibile solo in parte.

Oliverio: “Il Programma che abbiamo approvato e’ una pietra miliare per la gestione del ciclo passivo delle acque in Calabria”

“Quanto sia delicato e urgente intervenire e’ chiaro a tutti – ha spiegato Oliverio – e per questo motivo la Regione ha impegnato energie e risorse importanti per risolvere il problema. Si tratta di una materia estremamente complessa- ancora sottolinea- , che ha richiesto un’attenta pianificazione per evitare di sprecare risorse in interventi insufficienti”. “Con i provvedimenti di oggi- mette in rilievo inoltre Oliverio- otteniamo due importanti risultati: con il primo passiamo dalla fase della pianificazione a quella di cantiere per gli interventi piu’ urgenti, quelli in procedura di infrazione o in potenziale procedura di infrazione. Con il secondo ci dotiamo di uno strumento fondamentale per la gestione delle rimanenti problematiche. Per la prima volta in questo comparto le criticita’ non verranno gestite in emergenza, cercando di tamponare alla meno peggio le situazioni piu’ critiche, ma si procedera’ in modo razionale intervenendo in modo risolutivo. Come sempre occorrera’ monitorare l’esecuzione degli interventi perche’ siano raggiunti gli obiettivi definiti nei programmi ed e’ questo il lavoro in cui saremo impegnati nei prossimi mesi. Intanto- conclude-, raccogliamo questo importante risultato che segna ancora una volta un cambio di rotta nella nostra Regione, nella direzione del superamento di problemi che da decenni opprimono i calabresi”.