Trovato con 90 grammi di droga nella giacca, pregiudicato in manette

L’accusa per l’uomo arrestato dalla Polizia di Stato è di detenzione di sostanza stupefacente. Il 36enne è stato fermato insieme ad un amico che è stato invece denunciato

GIOIA TAURO (RC) – Gli uomini del locale commissariato di polizia hanno arrestato, nell’ambito di mirati controlli, Rocco Foti, 36 anni, residente a Vibo Valentia e pluripregiudicato. Nei pressi della Stazione Ferroviaria di Rosarno, gli agenti hanno notato due persone prive di bagagli che, con palese atteggiamento circospetto e con passo rapido, sono entrati nell’atrio della stazione. Insospettiti, gli investigatori hanno deciso di procere al controllo ma i due, alla vista dei poliziotti, hanno iniziato una precipitosa fuga, accedendo ad un sottopassaggio ferroviario.

Dopo un breve inseguimento, i sospetti sono stati fermati e debitamente identificati. Dai controlli informatici, effettuati in tempo reale, a carico dei due sono emersi numerosi precedenti per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, frode informatica, furto aggravato, evasione, violenza e minacce a Pubblico ufficiale, ma anche ricettazione, danneggiamento, fabbricazione di materiale esplodenti, violenza sessuale, truffa e guida sotto influenza di alcool.

Nel corso del controllo di Polizia, ulteriormente intensificato visto lo spessore criminale dei due soggetti, gli agenti hanno rinvenuto, ben occultato all’interno della giacca indossata da Foti, un involucro di cellophane contenente della sostanza vegetale essiccata. Dai successivi accertamenti chimico-tecnici, effettuati presso i laboratori della Polizia Scientifica di Gioia Tauro, la sostanza è stata catalogata per cannabis sativa, con peso netto di 90 grammi. Per questi motivi, Foti è stato arrestato, in flagranza di reato, per detenzione di sostanza stupefacente e, dopo le formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria “Arghillà” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. L’altra persona è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per lo stesso titolo di reato.