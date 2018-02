Agguato sull’Aspromonte, due uomini finiti in ospedale

Tre colpi di pistola calibro 7,65 sono stati esplosi nel territorio reggino, a Sant’Eufemia d’Aspromonte. I carabinieri hanno aperto un’indagine



SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE (RC) – Sono ancora in corso i rilievi dei militari dell’Arma sull’episodio accaduto a Sant’Eufemia d’Aspromonte. Due persone, delle quali non sono state rese note le generalità, sono state ferite in un agguato a colpi di pistola. Contro i due, secondo quanto è emerso dai primi accertamenti avviati dai carabinieri, sono stati sparati tre colpi con un’arma calibro 7,65. Soccorsi dagli operatori del 118 i feriti, le cui condizioni non sarebbero comunque gravi, sono stati portati negli ospedali riuniti di Reggio Calabria.