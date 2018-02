Minacce alla Boldrini su Facebook, è un cosentino il responsabile

La polizia postale e la Digos in queste ore stanno perquisendo l’abitazione. L’uomo ha un profilo Facebook piene di immagini violente



E’ un 58enne, artigiano di Torano Castello, a pochi chilometri dal capoluogo di provincia, il responsabile del post pubblicato ieri su Facebook, contenente le minacce alla presidente della Camera Laura Boldrini. Ad individuarlo la polizia postale. Gli agenti della postale e della Digos della questura di Cosenza, in queste ore stanno effettuando una perquisizione nella sua abitazione. Da ieri sera era controllato dalla polizia di Cosenza dopo la segnalazione giunta da Roma, dai poliziotti del Cnaipic, il Centro anticrimine informatico della Polizia, avevano individuato le tracce informatiche lasciate dall’autore del post e, grazie alla collaborazione di Facebook, hanno recuperato i dati necessari per identificare fisicamente il responsabile.

Il 58enne risulta titolare di un profilo Facebook pieno di immagini violente, minacce e personaggi armati. Vive in una zona di campagna a Torano Castello, comune ad una trentina di chilometri a nord di Cosenza, con la moglie e due figli. E’ stato trovato e sequestrato molto materiale definito interessante. L’uomo è stato accompagnato in questura a Cosenza. Ancora non sono state prese delle misure nei suoi confronti. Non apparterrebbe a movimenti radicali o estremisti. Secondo quanto si è appreso, l’uomo si “diletterebbe” a pubblicare sul suo profilo facebook commenti e fotomontaggi per “denunciare” le cose che a suo giudizio non andrebbero bene in Italia. Domani alle 11 conferenza stampa presso la Procura della Repubblica di Cosenza alla presenza del Procuratore capo Spagnuolo e del questore Conticchio. “La reazione della polizia è stata immediata – ha dichiarato Conticchio – e grazie alla polizia postale e alla Digos è stato possibile subito chiarire la vicenda”.