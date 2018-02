Spari contro una pizzeria affollata, panico tra la gente

Tre colpi di pistola contro la vetrata con una calibro 9×21. I carabinieri arrestano i due esecutori materiali. Sul movente sono in corso le indagini

MARINA DI GIOIOSA IONICA (RC) – Hanno sparato tre colpi di pistola contro una pizzeria, nella tarda serata di ieri a Marina di Gioiosa Ionica. Fortunatamente non ci sono stati feriti. I carabinieri avviano nell’immediato le indagini e braccano i due sicari in poche ore. I colpi esplosi da una pistola calibro 9×21, sono stati sparati a bordo di un’auto. Tre tre proiettili, due hanno colpito la vetrata. All’interno del locale in quel momento stavano cenando ottanta persone. Al rumore degli spari sono state colte dal panico, ma nessuno è rimasto ferito.

Sul posto sono giunti i militari dell’Arma della compagnia di Roccella Ionica e la scientifica che hanno sequestrato le prove trovate sul luogo del crimine. Avviate le ricerche grazie anche ad alcune testimonianze e ai filmati della videosorveglianza, i carabinieri hanno intercettato un’auto con due giovani a bordo. Uno di loro aveva addosso una pistola dello stesso calibro priva di matricola ed ancora calda. I due, C.D.V., di 25 anni, e A.C., di 18, entrambi di Mammola, sono stati quindi arrestati per danneggiamento aggravato e porto di arma clandestina. L’autore avrebbe detto ai militari di avere sparato senza una ragione precisa. I due giovani non sono legati ad ambienti criminali. Sui motivi del danneggiamento sono ancora in corso indagini.