Molesta minori e mostra i genitali, trentasettenne salvato dal linciaggio

L’uomo, ubriaco tra gli stand di una fiera, ieri sera è stato aggredito dalla folla



LAMEZIA TERME (CZ) – Ubriaco ha molestato alcuni partecipanti ad una fiera, tra cui alcuni minori, mostrando anche i genitali. Un cittadino marocchino di 37 anni, O.B., è stato denunciato dalla Polizia locale di Lamezia Terme che l’ha salvato da un probabile linciaggio visto che in molti si stavano avventando contro di lui. Il fatto è successo nella serata di ieri alla fiera di San Biagio nel quartiere Sambiase di Lamezia. L’uomo ha iniziato a infastidire alcuni partecipanti. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia locale, allertati da numerose telefonate, che con difficoltà, vista la calca che si era creata, hanno prelevato l’uomo per portarlo al Comando. Una volta identificato il marocchino è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico aggravati dallo stato di ubriachezza.