Apparentemente vi sarebbe solo un mezzo coinvolto. Si indaga per scoprire la dinamica del sinistro

GIOIA TAURO (RC) – Un incidente ad ora inspiegabile, avvenuto nella notte intorno all’una, in pieno centro. A Gioia Tauro per cause ancora in corso d’accertamento un ragazzo di 21 anni del posto, Andrea Barrese, è morto a seguito di un sinistro avvenuto tra via Tripodi e via Veneto nei pressi del municipio. Gravi ferite sono state riportate da un altro giovane, vittima di quello che apparentemente sembrerebbe essere uno scontro autonomo visto che sul luogo è stato ritrovato solo un veicolo. Il ragazzo di ventidue anni sembrerebbe che dopo avere perso il controllo della mini car che stava guidando sia stato sbalzato fuori dall’abitacolo morendo sul colpo. I carabinieri però stanno indagando per verificare l’esatta dinamica dei fatti attualmente poco chiara.

In foto uno scorcio di via Tripodi