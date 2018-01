Lavoratori Lsu/Lpu, al via il percorso di stabilizzazione per il triennio 2018/2020

A decorrere da domani, 1 febbraio, i lavoratori potranno procedere alla sottoscrizione dei contratti

CATANZARO – La Regione Calabria, in applicazione della normativa nazionale, ha adottato il percorso di stabilizzazione con il decreto legislativo n.75/2017, art. 20 comma 14, che prevede la stabilizzazione nel triennio 2018/2020 di tutti i lavoratori Lsu/Lpu in servizio negli enti locali del territorio regionale. Per quanto riguarda invece gli enti in dissesto e/o riequilibrio finanziario, l’Amministrazione regionale ha impegnato le somme necessarie per l’anno in corso attraverso il decreto n. 187 del 24 gennaio 2018 propedeutico all’approvazione da parte della commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali del Ministero dell’Interno. Oggi la commissione ha dato parere positivo per 39 amministrazioni locali. Pertanto, a decorrere dall’1 febbraio prossimo, i lavoratori potranno procedere alla sottoscrizione dei contratti.

“Il processo di regolarizzazione dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità che ci porta al risultato odierno – dichiara il presidente della Regione Mario Oliverio – parte dal giorno del mio insediamento e dalle scelte precise e coerenti che abbiamo intrapreso anche insieme ai sindaci e agli amministratori locali i quali hanno deliberato la proroga dei contratti. Un forte impegno che ha contribuito a far maturare il percorso di stabilizzazione per tanti lavoratori che garantiscono diversi servizi essenziali per le proprie comunità. Porteremo a termine questo percorso con sempre maggiore impegno per garantire ai nostri ragazzi e ragazze una concreta prospettiva di futuro e per ridare fiducia a tutti i calabresi”