Al via una raccolta fondi per donare una camera operatoria per i cani randagi

Il costo dell’attrezzatura è di 12 mila euro, somma che il “Movimento animalista” si propone di raccogliere, facendo appello alla generosità di tutti coloro che amano gli animali

BOVALINO (RC) – Donare una camera operatoria che possa essere utilizzata per interventi su cani randagi. Con questo scopo, il “Movimento animalista”, fondato dalla deputata Michela Vittoria Brambilla, ha promosso una raccolta di fondi in favore dell’associazione “Anime randagie”, l’associazione di Bovalino presieduta da Angela Aquì che combatte il randagismo. Il costo dell’attrezzatura è di 12 mila euro, somma che l’associazione si propone di raccogliere, “facendo appello alla generosità di tutti coloro che amano gli animali“. “Anime Randagie – afferma Angela Aguì – spalanca le porte dell’Oasi a chi si fa garante dei diritti dei più deboli: i nostri randagi”.

L’iniziativa è stata presentata a Bovalino da Simona Bazzoni, responsabile “Fundraising” e Maria Silvia D’Alessandro, responsabile del dipartimento giuridico-legislativo del Movimento animalista, alla presenza del sindaco, Vincenzo Maesano, dei componenti la giunta e dei rappresentanti del Movimento animalista calabrese. “Il messaggio di speranza proveniente dall’Oasi, un ex macello convertito in un meraviglioso rifugio per i nostri amici pelosi – aggiunge Angela Aguì – è stato intercettato dal Movimento Animalista. Perciò abbiamo elaborato e affidato alla generosità degli internauti un progetto per una ‘Day surgery’ all’interno dell’Oasi che possa renderla autonoma dal punto di vista sanitario, abbattendo notevolmente i costi delle parcelle professionali per le urgenze”.