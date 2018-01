Contraffazione, denunciato un commerciante di abbigliamento

Un commerciante di 50 anni, titolare di un negozio di abbigliamento è stato trovato con capi contraffatti.

PALMI (RC) – Un commerciante di Palmi di 50 anni, titolare di un negozio di abbigliamento, trovato in possesso di 30 capi di abbigliamento contraffatti posti sotto sequestro e’ stato denunciato dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza. Nell’ambito del dispositivo di controllo straordinario del territorio, previsto dal piano di azione nazionale e transnazionale “Focus ‘ndrangheta”, sono stati effettuati servizi interforze da parte di personale della Polizia di Stato in servizio al commissariato di Palmi e da militari della locale compagnia della Guardia di Finanza. Il dispositivo ha riguardato principalmente il controllo delle attivita’ commerciali della citta’ per contrastare il fenomeno della contraffazione nella stagione dei saldi.