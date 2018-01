Ecco i nomi dei candidati in Calabria per le elezioni politiche del 4 marzo 2018

Dal Movimento Cinque Stelle al Partito Democratico, fino al centrodestra, tutti i nomi dei canditati in Calabria

CATANZARO – Presentate alla Corte d’Appello di Catanzaro le candidature calabresi. Ecco quali saranno i candidati per la Calabria per le elezioni politiche del 4 marzo. Complessivamente sono 13 le liste in lizza. La ministra Marianna Madia, il leader della Lega Matteo Salvini, ma anche Isabella Rauti, figlia dell’ex segretario del Msi Pino Rauti, l’ex ministra Maria Carmela Lanzetta e l’avvocato leghista anti unioni civili Giancarlo Cerrelli, fanno parte della pattuglia di candidati schierati in Calabria dai vari partiti in vista delle elezioni del prossimo 4 marzo. Il Pd schiera la ministra Madia al proporzionale alla Camera e l’ex ministra Lanzetta al proporzionale al Senato, oltre ad una pattuglia di uscenti ed al nipote omonimo del leader del Psi Giacomo Mancini, all’uninominale per la Camera a Cosenza. La Rauti correrà da capolista per il proporzionale al Senato per Fratelli d’Italia. Salvini sarà capolista al proporzionale per il Senato, ma la Lega presenta anche l’avvocato già vice presidente nazionale dell’Unione giuristi cattolici italiani, Cerrelli, schierato nel collegio uninominale per la Camera di Crotone nella lista di Forza Italia.

DIVISIONE DEL TERRITORIO IN COLLEGI

Si vota con la regione divisa in otto collegi uninominali alla Camera dei deputati, che prendono il nome dal Comune più popoloso: Catrovillari, Corigliano Calabro, Cosenza, Catanzaro, Crotone, Gioia Tauro e Reggio Calabria. Due invece i collegi plurinominali: il primo in cui vengono attribuiti 6 seggi aggrega i collegi uninominali di Castrovillari, Corigliano Calabro, Cosenza e Crotone; il secondo in cui vengono attribuiti gli altri 6 seggi aggrega i collegi uninominali di Catanzaro, Vibo Valentia, Gioia Tauro e Reggio di Calabria. Per il Senato vi sono quattro collegi uninominali: il primo comprende il territorio del collegio uninominale di Cosenza e di Castrovillari, il secondo il territorio del collegio uninominale di Corigliano Calabro e dal contiguo collegio uninominale Camera Crotone; il terzo aggrega i collegi uninominali Camera della fascia centrale della regione tra i due litorali Catanzaro e Vibo Valentia, infine il quarto collegio uninominale aggrega i due collegi uninominali Camera di Gioia Tauro e Reggio di Calabria.

Collegio 01 Castrovillari ne fanno parte gli elettori di: Acquaformosa, Acquappesa, Aieta, Altomonte, Amantea, Belmonte Calabro, Belvedere Maritittimo, Bisignano, Bonifati, Buonvicino, Castrovillari, Cerzeto, Cervicati, Cetraro, Civita, Cleto, Diamante, Fagnano Castello, Falconara Albanese, Firmo, Fiumefreddo Bruzio, Frascineto, Fuscaldo, Grisolia, Guardia Piemontese, Laino Borgo, Laino Castello, Lattarico, Longobardi, Lungro, Malvito, Maierà, Mongrassano, Morano Calabro, Mormanno, Mottafollone, Orsomarso, Paola, Papasidero, Praia a Mare, Roggiano Gravina, Rota Greca, San Basile, San Benedetto Ullano, San Donato di Ninea, San Lucido, San Marco Argentano, San Martino di Finita, San Nicola Arcella, San Pietro in Amantea, San Sosti, Sangineto, Santa Caterina Albanese, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Sant’Agata di Esaro, Saracena, Scalea, Serra d’Aiello, Tarsia, Torano Castello, Tortora, Verbicaro.

Collegio 02 Corigliano ne fanno parte gli elettori di: Acri, Albidona, Alessandria del Carretto, Amendolara, Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Canna, Cariati, Cassano allo Ionio, Castroregio, Cerchiara di Calabria, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Francavilla Marittima, Mandatoriccio, Longobucco, Montegiordano, Nocara, Oriolo, Paludi, Pietrapaola, Plataci, Rocca UImperiale, Roseto Capo Spulico, Rossano, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, San Giovanni in Fiore, San Lorenzo Bellizzi, San Lorenzo del Vallo, Santa Sofia d’Epiro, Scala Coeli, Spezzano Albanese, Terranova da Sibari, Terravecchia, Trebisacce, Vaccarizzo Albanese, Villapiana.

Collegio 03 Cosenza ne fanno parte gli elettori di: Aiello Calabro, Altilia, Aprigliano, Belsito, Bianchi, Carolei, Carpanzano, Casali del Manco, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Celico, Cellara, Cerisano, Colosimi, Cosenza, Dipignano, Domanico, Figline Vegliaturo, Grimaldi, Lago, Lappano, Luzzi, Malito, Mangone, Marano Marchesato, Marano Principato, Marzi, Mendicino, Montalto Uffugo, Panettieri, Parenti, Paterno Calabro, Pedivigliano, Piane Crati, Pietrafitta, Rende, Rogliano, Rose, Rovito, San Fili, San Pietro in Guarano, San Vincenzo La Costa, Santo Stefano di Rogliano, Scigliano, Spezzano della Sila, Zumpano.

Collegio 04 Catanzaro ne fanno parte gli elettori di: Amato, Borgia, Caraffa di Catanzaro, Catanzaro, Conflenti, Cortale, Curinga, Decollatura, Falerna, Feroleto Antico, Girifalco, Gizzeria, Jacurso, Lamezia Terme, Maida, Marcellinara, Martirano, Martirano Lombardo, Miglierina, Motta Santa Lucia, Nocera Terinese, Pianopoli, Platania, San Floro, San Mango d’Aquino, San Pietro a Maida, Simeri Crichi, Soveria Mannelli, Soveria Simeri.

Collegio 05 Crotone ne fanno parte gli elettori di: Albi, Andali, Belcastro, Belvedere di Spinello, Botricello, Caccuri, Carfizzi, Carlopoli, Casabona, Castelsilano, Cerenzia, Cerva, Cicala, Cirò, Cirò Marina, Cotronei, Cropani, Crotone, Crucoli, Cutro, Fossato, Serralta, Isola di Capo Rizzuto, Magisano, Marcedusa, Melissa, Pentone, Pallagorio, Petilia Policastro, Petronà, Rocca di Neto, Roccabernarda, San Mauro Marchesato, San Nicola dell’Alto, San Pietro Apostolo, Santa Severina, Savelli, Scandale, Sellia, Sellia Marina, Serrastretta, Sersale, Settingiano, Sorbo San Basile, Strongoli, Taverna, Tiriolo, Umbriatico, Verzino, Zagarise.

Collegio 06 Vibo Valentia ne fanno parte gli elettori di: Acquaro, Amaroni, Arena, Argusto, Badolato, Briatico, Brognaturo, Candidoni, Capistrano, Cardinale, Cenadi, Centrache, Cessaniti, Chiaravalle Centrale, Dasà, Davoli, Dinami, Drapia, Fabrizia, Filadelfia, Filandari, Filogaso, Francavilla Angitola, Francica, Gagliato, Galatro, Gasperina, Gerocarne, Guardavalle, Ionadi, Isca sullo Ionio, Joppolo, Laureana di Borrello, Limbadi, Maierato, Mongiana, Mileto, Montauro, Montepaone, Monterosso Calabro, Nardodipace, Nicotera, Olivadi, Palermiti, Parghelia, Petrizzi, Pizzo, Pizzoni, Polia, Ricadi, Rombiolo, San Calogero, San Costantino Calabro, San Gregorio d’Ippona, San Nicola da Cirssa, San Pietro di Caridà, San Sostene, San Vito sullo Ionio, Santa Caterina dello Ionio, Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, Sant’Onofrio, Satriano, Serra San Bruno, Serrata, Simbario, Sorianello, Soriano Calabro, Soverato, Spadola, Spilinga, Squillace, Stalettì, Stefanaconi, Torre di Ruggiero, Tropea, Vallefiorita, Vallelonga, Vazzano, Vibo Valentia, Zaccanopoli, Zambrone, Zungri.

Collegio 07 Gioia Tauro ne fanno parte gli elettori di: Africo, Agnana Calabra, Anoia, Antonimina, Ardore, Benestare, Bianco, Bivongi, Bovalino, Camini, Canolo, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Cinquefrondi, Caulonia, Ciminà, Cittanova, Cosoleto, Delianuova, Feroleto della Chiesa, Gerace, Giffone, Grotteria, Gioia Tauro, Gioiosa Ionica, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Maropati, Martone, Melicuccà, Melicucco, Molochio, Monasterace, Oppido Mamertina, Palmi, Pazzano, Platì, Placanica, Polistena, Portigliola, Riace, Rizziconi, Roccella Ionica, Rosarno, Samo, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, San Giovanni di Gerace, San Luca, San Procopio, Santa Cristina d’Aspromonte, Sant’Agata del Bianco, Sant’Ilario dello Ionio, Scido, Seminara, Siderno, Stignano, Stilo, Taurianova, Terranova, Sappo Minulio, Varapodio.

Collegio 08 Reggio Calabria ne fanno parte gli elettori di: Bagaladi, Bagnara Calabra, Bova, Bova Marina, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Cardeto, Condofuri, Ferruzzano, Fiumara, Laganadi, Melito di Porto Salvo, Montebello Jonico, Motta San Giovanni, Palizzi, Reggio di Calabria, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo, San Roberto, Sant’Alessio in Aspromonte, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Scilla, Sinopoli, Staiti, Villa San Giovanni.

COLLEGI UNINOMINALI

CAMERA

01. CASTROVILLARI

CASAPOUND

Fabio Petrelli

FORZA ITALIA

Andrea Gentile

FORZA NUOVA

Alessandro Mario Grosso

ITALIA NEL CUORE – STORIE DI VITA VERA

Monica Mioli

LIBERI E UGUALI

Raffaella Tania Fortunato

MOVIMENTO CINQUE STELLE

Massimo Misiti

PARTITO COMUNISTA

Danya Maiuri

PARTITO DEMOCRATICO

Luigi Incarnato

PARTITO VALORE UMANO

Alessandro Basile

POPOLO DELLA FAMIGLIA

Raffaele Scornavacca

POTERE AL POPOLO

Mirella Ruggiero

SINISTRA RIVOLUZIONARIA

Maria Giovanna Marino

02. CORIGLIANO

CASAPOUND

Valentina Timpanaro

FORZA ITALIA

Ernesto Rapani

FORZA NUOVA

Gessica Oliverio

FRATELLI D’ITALIA

Ernesto Rapani

ITALIA NEL CUORE – STORIE DI VITA VERA

Leonida Bianchimano

LIBERI E UGUALI

Mario Antonio Bonacci

MOVIMENTO CINQUE STELLE

Francesco Sapia

PARTITO COMUNISTA

Francesco Silvestri

PARTITO DEMOCRATICO

Ferdinando Aiello

PARTITO VALORE UMANO

Umile Porto

POPOLO DELLA FAMIGLIA

Oriana Palmucci

POTERE AL POPOLO

Peppino Delia

SINISTRA RIVOLUZIONARIA

Lidia Luzzaro

03. COSENZA

CASAPOUND

Vittorio Boschelli

FORZA ITALIA

Paolo Naccarato

FORZA NUOVA

Carmelina Ignoto

ITALIA NEL CUORE – STORIE DI VITA VERA

Giuseppe Palmese

LIBERI E UGUALI

Francesco Saverio Corbelli

MOVIMENTO CINQUE STELLE

Anna Laura Orrico

PARTITO COMUNISTA

Franca Eugenia Fucilla detta Geny

PARTITO DEMOCRATICO

Giacomo Mancini

PARTITO VALORE UMANO

Giamaica Donato

POPOLO DELLA FAMIGLIA

Andrea Aceto

POTERE AL POPOLO

Francesco Campolongo

SINISTRA RIVOLUZIONARIA

Antonio Borrelli

04. CATANZARO

CASAPOUND

Massimo Cristiano

FORZA ITALIA

Domenico Tallini

FORZA NUOVA

Raffaele Iiritano

LIBERI E UGUALI

Aldo Rosa

MOVIMENTO CINQUE STELLE

Giuseppe D’Ippolito

PARTITO COMUNISTA

Adrian Pileggi

PARTITO DEMOCRATICO

Antonio Viscomi

PARTITO VALORE UMANO

Giuseppe Aversa

POPOLO DELLA FAMIGLIA

Maria Grazia Folino

POTERE AL POPOLO

Francesco Dattilo

SINISTRA RIVOLUZIONARIA

Francesca Aroma

05. CROTONE

CASAPOUND

Fabio Agostinacchio

FORZA NUOVA

Davide Pirillo

LEGA/FORZA ITALIA

Giancarlo Cerrelli

LIBERI E UGUALI

Franco Parise

MOVIMENTO CINQUE STELLE

Elisabetta Barbuto

PARTITO COMUNISTA

Elvira Mirabelli

PARTITO DEMOCRATICO

Nicodemo Oliverio

PARTITO VALORE UMANO

Francesca Iuliano

POPOLO DELLA FAMIGLIA

Carmela Suraca

POTERE AL POPOLO

Alfredo Scicchitano

SINISTRA RIVOLUZIONARIA

Mengora Guglielmo

ITALIA NEL CUORE – STORIE DI VITA VERA

Mario Caruso

06. VIBO VALENTIA

CASAPOUND

Rita Vallelonga

FORZA NUOVA

Edoardo Ventra

FRATELLI D’ITALIA/FORZA ITALIA

Wanda Ferro

LIBERI E UGUALI

Silvio Primerano

MOVIMENTO CINQUE STELLE

Dalila Nesci

PARTITO COMUNISTA

Giovanni Surace

PARTITO DEMOCRATICO

Bruno Censore

PARTITO VALORE UMANO

Maria Concetta Amato

POPOLO DELLA FAMIGLIA

Angelo Grimaldi

POTERE AL POPOLO

Amerigo Fiumara

SINISTRA RIVOLUZIONARIA

Giuseppe Mazzitelli

07. GIOIA TAURO

CASAPOUND

Roberto Irrera

FORZA ITALIA

Francesco Cannizzaro

FORZA NUOVA

Caterina Marzolo

LIBERI E UGUALI

Domenico Mantegna

MOVIMENTO CINQUE STELLE

Giuseppe Antonio Germanò

PARTITO COMUNISTA

Gaetano Errigo

PARTITO DEMOCRATICO

Elisabetta Tripodi

PARTITO VALORE UMANO

Antonio Cutugno

POPOLO DELLA FAMIGLIA

Giuseppe Arena

POTERE AL POPOLO

Nicola Lucà

SINISTRA RIVOLUZIONARIA

Pasquale Neri

08. REGGIO CALABRIA

CASA POUND

Roberta Riso

FORZA ITALIA

Francesco Talarico

FORZA NUOVA

Maria Cristiana Giovannelli

LIBERI E UGUALI

Domenica Vinci

MOVIMENTO CINQUE STELLE

Federica Dieni

PARTITO COMUNISTA

Mariangela Verardi

PARTITO DEMOCRATICO

Nico D’Ascola

PARTITO VALORE UMANO

Antonino Roschetti

POPOLO DELLA FAMIGLIA

Raffaella Brancati

POTERE AL POPOLO

Alessia Stelitano

SINISTRA RIVOLUZIONARIA

Carmela Crapanzano

COLLEGI UNINOMINALI

SENATO

COSENZA/CASTROVILLARI

CASAPOUND

Rosa Renda

FORZA ITALIA

Emanuela Altilia

FORZA NUOVA

Bruono Reale

LIBERI E UGUALI

Lucia Durante

MOVIMENTO CINQUE STELLE

Nicola Morra

PARTITO COMUNISTA

Francesco Adamo detto Franco

PARTITO DEMOCRATICO

Sonia Ferrari

PARTITO VALORE UMANO

Antonio Tricarico

POPOLO DELLA FAMIGLIA

Susanne Volpentesta

POTERE AL POPOLO

Rosanna Anele

SINISTRA RIVOLUZIONARIA

Mariagata Aloise

CORIGLIANO/CROTONE

CASAPOUND

Ettore Lio

FORZA ITALIA

Fulvia Caligiuri

FORZA NUOVA

Rosetta Crisci

LIBERI E UGUALI

Pasquale Martino

MOVIMENTO CINQUE STELLE

Margherita Corrado

PARTITO COMUNISTA

Cristina Torchio

PARTITO DEMOCRATICO

Antonio Scalzo

PARTITO VALORE UMANO

Tiziana Altomare

POPOLO DELLA FAMIGLIA

Carmine Gioia

POTERE AL POPOLO

Attilio Carmine Scola

SINISTRA RIVOLUZIONARIA

Maura Valdrighi

CATANZARO/VIBO VALENTIA

CASAPOUND

Caterina Nero

FORZA ITALIA

Piero Aiello

FORZA NUOVA

Maria Grazia Tolomeo

LIBERI E UGUALI

Maria Antonietta De Fazio

MOVIMENTO CINQUE STELLE

Silvia Vono

PARTITO COMUNISTA

Angela Cicciù

PARTITO DEMOCRATICO

Aquila Villella

PARTITO VALORE UMANO

Francesca Aversa

POPOLO DELLA FAMIGLIA

Angela Ciconte

POTERE AL POPOLO

Giovanni Alati

SINISTRA RIVOLUZIONARIA

Francesco Aroma

REGGIO CALABRIA/GIOIA TAURO

CASAPOUND

Nicola Antonio Malaspina

FORZA ITALIA

Marco Siclari

FORZA NUOVA

Antonio Ferreri detto Carbonella

LIBERI E UGUALI

Pietro Sergi

MOVIMENTO CINQUE STELLE

Bruno Azzerboni

PARTITO COMUNISTA

Francesco Cimato

PARTITO DEMOCRATICO

Ottavio Amaro

PARTITO VALORE UMANO

Andrea Mandalari

POPOLO DELLA FAMIGLIA

Orazio Stefano Giovanni Filippelli

POTERE AL POPOLO

Pasqualina detta Lina Leuci

SINISTRA RIVOLUZIONARIA

Antonio Messineo

COLLEGI PROPORZIONALE

CAMERA

NORD

CASA POUND

Roberta Riso

Federico Maria Romeo

Valentina Timpanaro

Fabio Agostinacchio

CIVICA POPOLARE

Francesco Pichierri

Angelita Bitonti

Salvatore

Mazzotta

Maria Posteraro

FRATELLI D’ITALIA

Fausto Orsomarso

Wanda Ferro

Antonio Ascente

Mirella Spadafora

FORZA ITALIA

Roberto Occhiuto

Iole Santelli

Sergio Torromino

Maria Tripodi

FORZA NUOVA

Filomena Scalise

Maurizio Via

Rosellina Fera

Franco Aurelio Imbrogno

INSIEME

Luigi Incarnato

Giusy Elisa Romano

Girolamo Rubini

Francesca Rosa D’Ambra

ITALIA NEL CUORE – STORIE DI VITA VERA

Mario Caruso

Leonida Bianchimano

Monica Mioli

Luciano Nardini

LEGA – SALVINI PREMIER

Domenico Furgiuele

Emma Staine

Gennaro Rossi

Caterina Cimino

LIBERI E UGUALI

Nicola Stumpo

Roberta Nicoletta

Filippo Alberto Liguori

Raffaella Fortunato

MOVIMENTO CINQUE STELLE

Francesco Forciniti

Elisa Scutellà

Alessandro Melicchio

Luigia Leone

NOI CON L’ITALIA

Raffaella Calfa

Mario Tassone

Angela Familiari

Pietro

Lucisano

PARTITO COMUNISTA

Mariangela Verardi

Francesco Silvestri

Franca Eugenia Fucilla detta Geny

Adrian Pileggi

PARTITO DEMOCRATICO

Enza Bruno Bossio

Nicodemo Oliverio

Maria Pia Funaro

Mario Valente

PARTITO VALORE UMANO

Francesco Iona detto Franco

Francesca Iuliano

Giampaolo Ioele

Giamaica Donato

POPOLO DELLA FAMIGLIA

Alessandro Iorio

Maria Grazia Folino

Angelo Grimaldi

Marilena Goglia

POTERE AL POPOLO

Novella Formisani

Francesco Campolongo

Antonella Spadafora

Franco Coriciello

SINISTRA RIVOLUZIONARIA

Lidia Luzzaro

Antonio Borrelli

Maria Giovanna Marino

Guglielmo Mengora

+EUROPA CON EMMA BONINO

Caterina Forelli

Emilio Enzo Quintieri

Roberta Giuditta

Eugenio Veltri

SUD

CASA POUND

Federico Maria Romeo

Roberta Riso

Domenico Barbaro

Rita Vallelonga

CIVICA POPOLARE

Vincenzo De Filippis

Annamria Casuscelli

Vincenzo Mario Domenico D’Ascola

Tiziana Tropea

FRATELLI D’ITALIA

Wanda Ferro

Fausto Orsomarso

Rosa Sigillo

Giuseppe Serranò

FORZA ITALIA

Iole Santelli

Roberto Occhiuto

Maria Tripodi

Domenico Giannetta

FORZA NUOVA

Michele Colace

Andreina Moschella

Gioacchino Di Maio

Alessandra Leuzzi

INSIEME

Francesca Eleonora Leotta

Giovanni Maria Lebrino

Elisa Vittoria Greco

Giuseppe Romeo

LEGA – SALVINI PREMIER

Domenico Furgiuele

Francesca Anastasia Porpiglia

Vincenzo Gioffrè

Quintina Vecchio

LIBERI E UGUALI

Nicola Stumpo

Rita Commisso

Filippo Quartuccio

Domenica Vinci

MOVIMENTO CINQUE STELLE

Dalila Nesci

Paolo Parentela

Federica Dieni

Riccardo Tucci

NOI CON L’ITALIA

Luigi Fedele

Paola Lemma

Tommaso Brutto

Maria Teresa Perri

PARTITO COMUNISTA

Giovanni Surace

Danya Maiuri

Costantino Domenico Talia

Elvira Mirabelli

PARTITO DEMOCRATICO

Antonio Viscomi

Marianna Madia

Ernesto Alecci

Giulia Veltri

PARTITO VALORE UMANO

Gianfranco Sorbara

Grazia Curcio

Achille Caruso

Monica Russo

POPOLO DELLA FAMIGLIA

Carmela Surace

Ivan Prestia

Anna Giusi Guarascio

Livio Sacco

POTERE AL POPOLO

Giuseppe detto Peppe Marra

Anna Laura Fazzari

Ferruccio Codeluppi

Alessia Stelitano

SINISTRA RIVOLUZIONARIA

Demetrio Cutrupi

Antonio Carpino

Francesca Aroma

Carmela Crapanzano

+EUROPA CON EMMA BONINO

Caterina Forelli

Rocco Ruffa

Roberta Giuditta

Giuseppe Di Bella

COLLEGI PROPORZIONALE

SENATO

CASAPOUND

Giulio Massimo Cario

Caterina Nero

Antonio Lacava

CIVICA POPOLARE

Maria Locanto

Sergio Serra

Domenica Porpoglia

Francesco Cannizzaro

FORZA ITALIA

Giuseppe Mangialavori

Fulvia Caligiuri

Antonino Daffinà

Valeria Fedele

FORZA NUOVA

Claudio Belcastro

Maria Rattà

Augusto Castiglia

FRATELLI D’ITALIA

Isabella Rauti

Massimo Ripepi

Antonella Polimeno

Giovanni Iaconis

INSIEME

Agostino Chiarello

Patrizia Giglio

Franco Perri

Stefania Giovanna Gigliotti

LEGA – SALVINI PREMIER

Matteo Salvini

Clotilde Minasi

Fausto De Angelis

Maria Lamboglia

LIBERI E UGUALI

Angelo Broccolo

Laura Francesca Sgambellone

Pietro Sergi

Maria Antonietta De Fazio

MOVIMENTO CINQUE STELLE

Nicola Morra

Bianca Laura Granato

Giuseppe Auddino

Rosa Silvia Abate

NOI CON L’ITALIA

Giuseppe Galati

Barbara Blasi

Gregorio Ciccone

Valeria Surace

PARTITO COMUNISTA

Cristina Torchio

Pasquale Cuzzocrea

Angela Cicciù

Luca Barbuto

PARTITO DEMOCRATICO

Ernesto Magorno

Maria Carmela Lanzetta

Sebastiano Barbanti

Anna Maria Cardamone

PARTITO VALORE UMANO

Tommaso De Fazio

Francesca Aversa

Giuseppe Pisani

Valda Jovanovic

POPOLO DELLA FAMIGLIA

Angela Ciconte

Orazio Stefano Giovanni Filippelli

Giovanna Arminio

Maurizio Rovella

POTERE AL POPOLO

Mario Gallina

Sandra Berardi

Giovanni Alati

Pina Sangineto

SINISTRA RIVOLUZIONARIA

Giuseppe Siclari

Aldo Capparelli

Mariagata Aloise

Maura Valdrighi

+EUROPA CON EMMA BONINO

Sergio Stumpo

Irene Abigail Piccinini

Riccardo Lo Monaco

Ilaria Donatio