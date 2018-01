Scossa di terremoto a Lamezia Terme

Due eventi sismici si sono registrati oggi pomeriggio. Il primo in provincia di Cosenza, il secondo con epicentro nel territorio di Lamezia Terme

COSENZA – Scossa di terremoto alle 19.29 di oggi pomeriggio nel lametino. L’evento sismico è stato registrato a tre chilometri dalla città di Lamezia Terme ad un profondità di 74 chilometri. Il sisma registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica o Vulcanologia è di magnitudo 3.5 e non ha provocato danni a cose o persone. Un altro terremoto con epicentro nel Comune di Lappano è stato segnalato alle 14.08. L’evento sismico di magnitudo 2.1 è stato localizzato ad una profondità di 11 chilometri e anche in questo caso non ha comportato alcun danno a cose o persone.