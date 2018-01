Pedone travolto e ucciso da un’auto sulla statale 106

L’uomo era appena uscito da una macelleria

CROTONE – Tragedia in un tratto poco illuminato della ‘strada della morte’. Un uomo è stato travolto e ucciso, attorno alle 18.00 di venerdì, sulla statale 106 tra Sellia Marina e Cropani in località Borda nel Comune di Sersale. Si tratta di Giuseppe Graziano Aiello, ottantunenne di Catanzaro mentre l’investitore, B.P., è un 20enne di Cropani. L’anziano stava uscendo da una macelleria e stava attraversando la strada statale per raggiungere la propria autovettura parcheggiata sulla banchina in direzione Crotone è stato investito da un Mitsubishi Pajero che sopraggiungeva in direzione opposta, decedendo sul colpo. I rilievi sono a cura della Compagnia carabinieri di Sellia Marina. La salma su disposizione dell’autorità giudiziaria è stata restituita ai familiari.

