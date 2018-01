Associazioni animaliste contro Oliverio: “no alla proroga sulla caccia”

“Fissare lo stop definitivo al 31 gennaio, mettendo così la parola fine a questa pratica ormai in declino inarrestabile”

CATANZARO – Annullare il provvedimento di proroga della chiusura della stagione venatoria al prossimo 10 febbraio, smettendo così di fare regali inutili ai cacciatori. E’ quanto chiedono al presidente della Regione, Mario Oliverio, le associazioni Animalisti Italiani Onlus, Enpa, Lav, Lndc, Oipa e Aida&A “che si schierano compatte – riporta una nota congiunta – contro la decisione di posticipare la chiusura della caccia che, così come in altre nove regioni italiane, non si fermerà il 31 gennaio. Non riusciamo a comprendere i motivi di questa scelta – continua la nota – assolutamente in contrasto con quelli che, attualmente, sono i numeri della caccia in Italia. Il Rapporto Eurispes del 2016 indica che il 68,5% degli italiani è contrario a questa pratica e i dati forniti da Istat e Federcaccia danno in costante diminuzione il numero dei cacciatori che, negli ultimi 10 anni, è calato del 60% in rapporto alla popolazione italiana complessiva. Nonostante ciò, il presidente Oliverio – prosegue il testo – decide di fare l’ennesimo ingiustificato regalo ai cacciatori.

Per questo abbiamo scritto all’attuale Governatore della Calabria e agli altri suoi nove colleghi affinché, insieme, compiano una scelta coraggiosa e socialmente sensibile: annullare la proroga alla chiusura della stagione venatoria in corso e fissare lo stop definitivo al 31 gennaio, mettendo così la parola fine a questa pratica ormai in declino inarrestabile. Una pratica, quella della caccia, che, oltre a decimare la fauna selvatica, comporta gravi forme di inquinamento ambientale e numerose vittime anche ‘umane’. Molto spesso nei boschi vengono lasciate centinaia di bossoli che, una volta sparati, non vengono recuperati. Il piombo che vi è contenuto all’interno danneggia terreni e falde acquifere ed è la principale causa del ‘saturnismo’, una patologia gravissima che colpisce il sistema nervoso”.